АТ «Волиньгаз»: 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами





Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».



У листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу



«Ми приймаємо показання лічильників з 1 по 5 число щомісяця й постійно наголошуємо, що вносити інформацію слід вчасно та коректно. Дуже зручним є оновлений мобільний застосунок 104.ua. У ного інтегровано штучний інтелект і можна передати показання, просто сфотографувавши лічильник», — зазначає начальниця Волинського регіонального управління 104.ua Ольга Тимощук.



В оновленому додатку можна також дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу, оплатити та переглянути історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, переглянути базову інформацію особового рахунку та замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником.



Щомісячна передача даних за спожитий газ — відповідальність та обов’язок кожного споживача, — роз’яснює Ольга Тимощук. Відповіді на всі питання можна знайти в Кодексі газорозподільних систем, який затверджено Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році електронними сервісами для передачі показань газового лічильника скористалися біля 180 тисяч клієнтів. Онлайн-сервіси дозволяють зменшити соціальні контакти в умовах карантинних обмежень при оплаті комунальних послуг, контролювати стан рахунків і точність даних за спожитий газ. Особистий кабінет зареєстрували 101 430 споживачів газу, Viber - 71 128, а Telegram 2 840 клієнтів.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».У листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток: тепер користувачі мають змогу передавати показання, просто сфотографувавши лічильник газу.«Ми приймаємо показання лічильників з 1 по 5 число щомісяця й постійно наголошуємо, що вносити інформацію слід вчасно та коректно. Дуже зручним є оновлений мобільний застосунок 104.ua. У ного інтегровано штучний інтелект і можна передати показання, просто сфотографувавши лічильник», — зазначає начальниця Волинського регіонального управління 104.uaВ оновленому додатку можна також дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу, оплатити та переглянути історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, переглянути базову інформацію особового рахунку та замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником.Щомісячна передача даних за спожитий газ — відповідальність та обов’язок кожного споживача, — роз’яснює Ольга Тимощук. Відповіді на всі питання можна знайти в Кодексі газорозподільних систем, який затверджено Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року.

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