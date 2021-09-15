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У Луцьку «на гарячому» затримали 19-річного продавця амфетаміну

У Луцьку «на гарячому» затримали 19-річного продавця амфетаміну
У 19-річного лучанина поліцейські виявили амфетамін.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Затримали зловмисника під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки: юнак збував амфетамін.

Заборонену речовину вилучили та направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.

Встановили, що фігурант передавав психотропні речовини клієнтам «з рук в руки». Наразі правоохоронці з’ясовують джерело надходження психотропів.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосять про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання наркоторговцю запобіжного заходу.
У Луцьку «на гарячому» затримали 19-річного продавця амфетаміну

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Теги: амфетамін, Луцьк, поліція
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