У Луцьку «на гарячому» затримали 19-річного продавця амфетаміну
Сьогодні, 16:15
У 19-річного лучанина поліцейські виявили амфетамін.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Затримали зловмисника під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки: юнак збував амфетамін.
Заборонену речовину вилучили та направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
Встановили, що фігурант передавав психотропні речовини клієнтам «з рук в руки». Наразі правоохоронці з’ясовують джерело надходження психотропів.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосять про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання наркоторговцю запобіжного заходу.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Затримали зловмисника під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки: юнак збував амфетамін.
Заборонену речовину вилучили та направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
Встановили, що фігурант передавав психотропні речовини клієнтам «з рук в руки». Наразі правоохоронці з’ясовують джерело надходження психотропів.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосять про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання наркоторговцю запобіжного заходу.
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