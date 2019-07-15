Як стати гідним викладачем англійської та гарантувати гарний результат учням*





Чудова вимова, словниковий запас та граматичні навички. Звучить очевидно, але, як тільки ви почнете практикуватися, вам потрібно буде продовжувати вдосконалювати власні мовні навички. Ваші учні повинні розуміти вашу мову та довіряти вашій граматиці. Впевненість та навички, щоб дати мотивуючі та цікаві уроки вашим учням. Вчителі трохи схожі на акторів. Ви повинні вміти робити «шоу», щоб ваші учні зосередилися на уроці та зберегли інтерес. Деякі люди можуть почуватися при цьому дуже некомфортно. Роблячи це, потрібно дивитися на реакцію учнів.



Розробляйте власні навчальні матеріали. Можливо, ви викладаєте англійську мову з підручників курсу просто зараз, але ви захочете знайти способи розробки свого матеріалу для використання у класі, який у якийсь момент зацікавить та кине виклик вашим студентам. Вчителі, які створюють чудові матеріали, популярні серед своїх учнів та отримують гарні відгуки.



Думайте про власну практику та навчання. Хороші вчителі англійської мови продовжують ставати кращими протягом усієї своєї кар'єри. Ви можете зробити це за допомогою додаткової практики та навчання. У такому разі ідеально підходять школи, які пропонують учням онлайн-курси. Викладачам у таких школах регулярно пропонують проходити курси підвищення кваліфікації за рахунок компанії. Це ідеальний варіант, який пропонує гарне місце роботи та розвиток вас як професіонала. Одна з таких шкіл в Україні — це EnglishDom, відгуки про яку можна почитати за посиланням:



Володіння вашим предметом. Якщо ви викладаєте спеціалізовані предмети англійською мовою, вам потрібен певний словниковий запас, щоб мати можливість залучити студентів і допомогти їм вивчати природничі науки, математику, історію або географію. Використовуйте технології. Інтерактивні екрани, веб-сайти та програми, вони є частиною роботи вчителя. Життєво важливо мати можливість правильно їх використовувати та допомагати студентам у цьому.



Також важливо мати можливість підтримувати колег у відділі персоналу, щоб заняття проходили успішно та без перебоїв. В «EnglishDom» все навчання побудоване на онлайні, тому розбиратися в технологіях дуже важливо. Про викладачів дбають так само, як і про студентів, адже без викладачів не буде школи. Якщо є додаткові питання, на які немає відповідей на сайті або у відгуках, вам допоможе чат-бот Ask.Direct.



Тут ви можете спілкуватися з колегами, вирішувати технічні чи будь-які інші питання. Бот працює в доступних месенджерах (Telegram, Viber та Messenger). Його робота полягає в тому, щоб підібрати вам співрозмовника і з'єднати в закритому чаті. Ви можете спілкуватися необмежену кількість часу. Це зручний спосіб вирішити проблему за лічені секунди, не чекаючи відповіді від підтримки.



Будьте в курсі останніх методів та теорій для англійської мови. Педагогіка - це мистецтво викладання, вона постійно змінюється, тому що дослідження показують, як студенти навчаються найкраще. Якщо ви хочете бути хорошим учителем англійської мови, важливо продовжувати вивчати новітні теорії викладання і використовувати їх для оновлення своєї практики.



Отримайте нові практичні навички. Виділяйтеся серед інших вчителів, маючи корисну спеціалізацію, яка може бути потрібна там, де ви хотіли б працювати. Наприклад, програма підготовки вчителів з музики та культури дозволить вам впровадити ці навички у класі англійської мови у початковій школі. Ваші учні можуть вивчати англійську мову під час акторської майстерності або покращення своєї музики. Або ж у випадку з онлайн-школою вам можуть доручити ведення групи співробітників певної фірми, тематика якої вам цікава. Корпоративні заняття – це популярний напрямок сьогодні.



Якщо ви плануєте стати учителем англійської мови, то ви повинні вміти обирати тему, яку добре знаєте, яка вас цікавить. Можливо, ви вважаєте, що викладання мови набагато простіше, ніж здається. Проте на вас лежить низка обов'язків. Підготовка до занять може зайняти багато часу, у вас має бути план уроку і, звичайно, система оцінок. Крім того, ви повинні бути готові до нетерплячих студентів, які будуть незадоволені своїми результатами, спізнюватися на урок та скасовувати заплановані заняття.



Дорослих ніхто не контролює, лише вони самі. На жаль, не всі звикли до самодисципліни. Майте на увазі, що вибір теми, яку ви вже знаєте, зробить викладання приємнішим заняттям. Оскільки ви вже знаєте, що робити на занятті, вам не потрібно буде витрачати багато часу на підготовку. Ваша пристрасть до предмету буде очевидною, у підсумку дозволяючи вам забезпечити більш захопливий та задовільний досвід навчання.



Якщо ви готуєтеся розвивати викладання англійської мови, важливо враховувати свою потенційну аудиторію. Ви маєте намір займатися зі студентами, які просто хочуть вивчити базову англійську? Чи плануєте викладати корпоративний курс для юристів або банкірів, наприклад? Вкрай важливо знати рівень ваших студентів, аби ви могли підготувати відповідні ресурси та методи, щоб зробити навчання приємним та плідним для них.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо ви плануєте стати професійним учителем англійської мови, потрібно підготуватися до цього ґрунтовно. Праця над тим, щоб стати найкращим учителем, — це не лише велика інвестиція у вашу майбутню кар'єру, це також допоможе всім вашим майбутнім студентам. Якщо ви хочете бути вчителем загального профілю, викладати інші предмети англійською мовою до університетського рівня або виявляти творчий підхід до молодших учнів, переконайтеся, що у вас є всі необхідні навички . Поговоримо про те, які ж навички необхідні кожному хорошому вчителю англійської та як їх отримати.Чудова вимова, словниковий запас та граматичні навички. Звучить очевидно, але, як тільки ви почнете практикуватися, вам потрібно буде продовжувати вдосконалювати власні мовні навички. Ваші учні повинні розуміти вашу мову та довіряти вашій граматиці. Впевненість та навички, щоб дати мотивуючі та цікаві уроки вашим учням. Вчителі трохи схожі на акторів. Ви повинні вміти робити «шоу», щоб ваші учні зосередилися на уроці та зберегли інтерес. Деякі люди можуть почуватися при цьому дуже некомфортно. Роблячи це, потрібно дивитися на реакцію учнів.Розробляйте власні навчальні матеріали. Можливо, ви викладаєте англійську мову з підручників курсу просто зараз, але ви захочете знайти способи розробки свого матеріалу для використання у класі, який у якийсь момент зацікавить та кине виклик вашим студентам. Вчителі, які створюють чудові матеріали, популярні серед своїх учнів та отримують гарні відгуки.Думайте про власну практику та навчання. Хороші вчителі англійської мови продовжують ставати кращими протягом усієї своєї кар'єри. Ви можете зробити це за допомогою додаткової практики та навчання. У такому разі ідеально підходять школи, які пропонують учням онлайн-курси. Викладачам у таких школах регулярно пропонують проходити курси підвищення кваліфікації за рахунок компанії. Це ідеальний варіант, який пропонує гарне місце роботи та розвиток вас як професіонала. Одна з таких шкіл в Україні — це EnglishDom, відгуки про яку можна почитати за посиланням: 0 негативних відгуків про EnglishDom за грудень 2021 року Володіння вашим предметом. Якщо ви викладаєте спеціалізовані предмети англійською мовою, вам потрібен певний словниковий запас, щоб мати можливість залучити студентів і допомогти їм вивчати природничі науки, математику, історію або географію. Використовуйте технології. Інтерактивні екрани, веб-сайти та програми, вони є частиною роботи вчителя. Життєво важливо мати можливість правильно їх використовувати та допомагати студентам у цьому.Також важливо мати можливість підтримувати колег у відділі персоналу, щоб заняття проходили успішно та без перебоїв. В «EnglishDom» все навчання побудоване на онлайні, тому розбиратися в технологіях дуже важливо. Про викладачів дбають так само, як і про студентів, адже без викладачів не буде школи. Якщо є додаткові питання, на які немає відповідей на сайті або у відгуках, вам допоможе чат-бот Ask.Direct. «EnglishDom», спілкуйся з реальними клієнтами в Ask.Direct! Тут ви можете спілкуватися з колегами, вирішувати технічні чи будь-які інші питання. Бот працює в доступних месенджерах (Telegram, Viber та Messenger). Його робота полягає в тому, щоб підібрати вам співрозмовника і з'єднати в закритому чаті. Ви можете спілкуватися необмежену кількість часу. Це зручний спосіб вирішити проблему за лічені секунди, не чекаючи відповіді від підтримки.Будьте в курсі останніх методів та теорій для англійської мови. Педагогіка - це мистецтво викладання, вона постійно змінюється, тому що дослідження показують, як студенти навчаються найкраще. Якщо ви хочете бути хорошим учителем англійської мови, важливо продовжувати вивчати новітні теорії викладання і використовувати їх для оновлення своєї практики.Отримайте нові практичні навички. Виділяйтеся серед інших вчителів, маючи корисну спеціалізацію, яка може бути потрібна там, де ви хотіли б працювати. Наприклад, програма підготовки вчителів з музики та культури дозволить вам впровадити ці навички у класі англійської мови у початковій школі. Ваші учні можуть вивчати англійську мову під час акторської майстерності або покращення своєї музики. Або ж у випадку з онлайн-школою вам можуть доручити ведення групи співробітників певної фірми, тематика якої вам цікава. Корпоративні заняття – це популярний напрямок сьогодні.Якщо ви плануєте стати учителем англійської мови, то ви повинні вміти обирати тему, яку добре знаєте, яка вас цікавить. Можливо, ви вважаєте, що викладання мови набагато простіше, ніж здається. Проте на вас лежить низка обов'язків. Підготовка до занять може зайняти багато часу, у вас має бути план уроку і, звичайно, система оцінок. Крім того, ви повинні бути готові до нетерплячих студентів, які будуть незадоволені своїми результатами, спізнюватися на урок та скасовувати заплановані заняття.Дорослих ніхто не контролює, лише вони самі. На жаль, не всі звикли до самодисципліни. Майте на увазі, що вибір теми, яку ви вже знаєте, зробить викладання приємнішим заняттям. Оскільки ви вже знаєте, що робити на занятті, вам не потрібно буде витрачати багато часу на підготовку. Ваша пристрасть до предмету буде очевидною, у підсумку дозволяючи вам забезпечити більш захопливий та задовільний досвід навчання.Якщо ви готуєтеся розвивати викладання англійської мови, важливо враховувати свою потенційну аудиторію. Ви маєте намір займатися зі студентами, які просто хочуть вивчити базову англійську? Чи плануєте викладати корпоративний курс для юристів або банкірів, наприклад? Вкрай важливо знати рівень ваших студентів, аби ви могли підготувати відповідні ресурси та методи, щоб зробити навчання приємним та плідним для них.

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