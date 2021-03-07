Як відпочинок в українських Карпатах здатний перезавантажити мозок та тіло*





Коли ми приїжджаємо в гори, то, насамперед, відбувається те, чого більшості сучасних людей, які живуть у великих містах, так не вистачає. Це можливість вимкнути ґаджети, сконцентруватися та відпочити думками від клопотів. Природа Карпат захоплює настільки, що хочеться розглядати кожен поворот, схил або стежку, що веде в далечінь. Для декого це може здатися кумедним, але насправді це фантастично працює, адже людський мозок починає практикувати реальну уважність та свідомість. А дослідження Медичної школи Массачусетського університету довели, що така практика може зробити фізичні зміни в мозку. Важливий момент полягає в тому, що це можливо в тому випадку, якщо ви будете перебувати в гірській місцевості і щодня нею милуватися протягом восьми тижнів. Зрозуміло, що для багатьох українців та європейців це досить великий термін, особливо, коли вони зазвичай приїжджають на один чи два тижні. Але хороша новина в тому, що навіть за такий невеликий термін практика уважності, яка особливо проявляється вже за першого ж контакту з природою, здатна покращити психоемоційний стан людини.



Багато туристів, які приїжджають, наприклад, до Буковеля, часто запитують: як такого стану досягти. Адже мозок влаштований дивним чином: перші кілька днів йому цікаво абсолютно все. Покататися на витягу, спробувати ось цю трасу, іншу, тримати правильне положення під час катання, сходити в один відомий заклад, не забути відвідати ще й те, що поряд. Саме тому багато туристів, які вперше приїжджають до Буковеля, розсіюють свою увагу і до кінця відпочинку замість того, щоб почуватися наповненими та відпочилими, відчувають себе втомленими та з надлишком емоцій. Для цього й існують корисні поради, які варто практикувати, коли ви вперше приїжджаєте у гори або робите це після тривалого робочого періоду, коли сил немає. Ваша мета в цей момент — і справді відпочити, а не підкорити всі лижні траси, і українські Карпати — найкраще місце для цього.



Для того, щоб відчути на собі масштаб карпатської природи і допомогти своєму тілу перезавантажитися, варто зосередитися на навколишніх речах і навчитися зупиняти потік думок. Це перший крок на шляху до того, щоб знизити рівень гормону стресу кортизолу та відчути себе менш тривожним. При цьому не варто забувати про фізичну активність, але потрібно керуватися важливим правилом — не перестаратися і не заганяти своє тіло ще більшим стресом. Намагайтеся бути уважним, використовуючи такі почуття, як побачити, почути та відчути запах. Концентрація на цих трьох пунктах допоможе вам почати шлях до повного перезавантаження в Карпатах, навіть якщо ви приїхали всього на кілька днів. Тим, хто приїхав у той же Буковель влітку, сподобається гірський похід на кілька годин, під час якого можна побачити різні кольори та структури місцевої природи: від високих пишних сосен до каміння, вкритого яскраво-зеленим мохом. Туристи, які приїжджають сюди взимку, можуть сповна насолодитися засніженими краєвидами з найкращих готелів за чашкою гарячого чаю з лимоном у себе в номері. На щастя, Буковель радує різноманітністю хороших готелів, серед яких



До того ж, коли ми говоримо, що сила Карпат є цілющою, то це не порожні слова. Саме тому туристи з хронічними захворюваннями після візиту відчувають покращення, пов'язані зі станом організму. Це стосується як безсоння та тривожності, так і більш виражених діагнозів на кшталт шкірних захворювань або проблем зі шлунково-кишковим трактом. А з огляду на



Це можуть бути катання на конях, екскурсії цікавими місцевими маршрутами, літні пікніки на зелених галявинах, де можна зібрати ягоди, або візит до дзюркотливих джерел, від яких на душі стає затишно і спокійно. Мало хто знає, але у Карпатах можна пройти навіть курс водолікування, який практично не має протипоказань. Саме це робить відомий український гірський регіон настільки популярним, але водночас тихим і чудовим місцем для перезавантаження, під час якого мозок здатний заспокоїтися та дати сигнал вашому тілу, що нарешті можна розслабитися та насолодитися кожною миттю відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карпатські гори відомі своєю цілющою силою не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку до цієї точки приїжджають сотні європейських туристів, які бажають познайомитися з українською кухнею, традиційною гостинністю та гуцульським колоритом. При цьому не поступаються своїм рівнем комфорту і місцеві готелі, які пропонують не менш зручний сервіс, привабливі пропозиції та спеціальні програми для перезавантаження всього тіла. Але насправді туристу в Карпатах допомагають розслабитися не стільки спа-комплекси, як місцеве повітря, клімат та неймовірні гірські краєвиди, що відкриваються з вікон номерів та місцевих вершин. У цій публікації мова йде про те, як може вплинути на ваше самовідчуття і тіло такий відпочинок в українських горах, на який варто поїхати цього року.Коли ми приїжджаємо в гори, то, насамперед, відбувається те, чого більшості сучасних людей, які живуть у великих містах, так не вистачає. Це можливість вимкнути ґаджети, сконцентруватися та відпочити думками від клопотів. Природа Карпат захоплює настільки, що хочеться розглядати кожен поворот, схил або стежку, що веде в далечінь. Для декого це може здатися кумедним, але насправді це фантастично працює, адже людський мозок починає практикувати реальну уважність та свідомість. А дослідження Медичної школи Массачусетського університету довели, що така практика може зробити фізичні зміни в мозку. Важливий момент полягає в тому, що це можливо в тому випадку, якщо ви будете перебувати в гірській місцевості і щодня нею милуватися протягом восьми тижнів. Зрозуміло, що для багатьох українців та європейців це досить великий термін, особливо, коли вони зазвичай приїжджають на один чи два тижні. Але хороша новина в тому, що навіть за такий невеликий термін практика уважності, яка особливо проявляється вже за першого ж контакту з природою, здатна покращити психоемоційний стан людини.Багато туристів, які приїжджають, наприклад, до Буковеля, часто запитують: як такого стану досягти. Адже мозок влаштований дивним чином: перші кілька днів йому цікаво абсолютно все. Покататися на витягу, спробувати ось цю трасу, іншу, тримати правильне положення під час катання, сходити в один відомий заклад, не забути відвідати ще й те, що поряд. Саме тому багато туристів, які вперше приїжджають до Буковеля, розсіюють свою увагу і до кінця відпочинку замість того, щоб почуватися наповненими та відпочилими, відчувають себе втомленими та з надлишком емоцій. Для цього й існують корисні поради, які варто практикувати, коли ви вперше приїжджаєте у гори або робите це після тривалого робочого періоду, коли сил немає. Ваша мета в цей момент — і справді відпочити, а не підкорити всі лижні траси, і українські Карпати — найкраще місце для цього.Для того, щоб відчути на собі масштаб карпатської природи і допомогти своєму тілу перезавантажитися, варто зосередитися на навколишніх речах і навчитися зупиняти потік думок. Це перший крок на шляху до того, щоб знизити рівень гормону стресу кортизолу та відчути себе менш тривожним. При цьому не варто забувати про фізичну активність, але потрібно керуватися важливим правилом — не перестаратися і не заганяти своє тіло ще більшим стресом. Намагайтеся бути уважним, використовуючи такі почуття, як побачити, почути та відчути запах. Концентрація на цих трьох пунктах допоможе вам почати шлях до повного перезавантаження в Карпатах, навіть якщо ви приїхали всього на кілька днів. Тим, хто приїхав у той же Буковель влітку, сподобається гірський похід на кілька годин, під час якого можна побачити різні кольори та структури місцевої природи: від високих пишних сосен до каміння, вкритого яскраво-зеленим мохом. Туристи, які приїжджають сюди взимку, можуть сповна насолодитися засніженими краєвидами з найкращих готелів за чашкою гарячого чаю з лимоном у себе в номері. На щастя, Буковель радує різноманітністю хороших готелів, серед яких чотиризірковий Ribas Karpaty Hotel, де можна зняти президентський люкс із загальною площею 150 квадратних метрів. Не менш чудовий варіант - відомий у Буковелі Radisson Blu Resort Bukovel, який взагалі має спеціальні окремі номери з видом на схили. За бажанням забронювати їх можна, попередньо наголосивши адміністратору, що ви хочете мати найкращий вигляд зі своїх вікон на гори.До того ж, коли ми говоримо, що сила Карпат є цілющою, то це не порожні слова. Саме тому туристи з хронічними захворюваннями після візиту відчувають покращення, пов'язані зі станом організму. Це стосується як безсоння та тривожності, так і більш виражених діагнозів на кшталт шкірних захворювань або проблем зі шлунково-кишковим трактом. А з огляду на великий вибір можливостей для дозвілля, які пропонує той же Буковель , — зайнятися в горах завжди є чим. Головне — робити це дозовано, прислухаючись до себе і не звинувачувати себе, якщо вам захотілося, наприклад, навіть пролежати цілий день у номері: а чому б і ні?Це можуть бути катання на конях, екскурсії цікавими місцевими маршрутами, літні пікніки на зелених галявинах, де можна зібрати ягоди, або візит до дзюркотливих джерел, від яких на душі стає затишно і спокійно. Мало хто знає, але у Карпатах можна пройти навіть курс водолікування, який практично не має протипоказань. Саме це робить відомий український гірський регіон настільки популярним, але водночас тихим і чудовим місцем для перезавантаження, під час якого мозок здатний заспокоїтися та дати сигнал вашому тілу, що нарешті можна розслабитися та насолодитися кожною миттю відпочинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію