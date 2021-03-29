Старшокласники Луцька продовжать вчитися дистанційно





Про це в коментарі Віталій Бондар.



Навчатися онлайн учні 5-11 класів будуть до 13 лютого.



Зі слів Віталія Бондаря, 4 лютого відбулася робоча нарада за участю керівників шкіл громади. "Проаналізували ситуацію і одноголосно вирішили продовжити дистанційне навчання. Ситуація серед учнів менших класів не є критичною, тому вони вчаться в звичному форматі", – каже керівник міського департаменту освіти.



Віталій Бондар також зазначив, що в школах міста дещо зменшилася кількість дітей з ознаками ГРВІ. Натомість росте число виявлених випадків коронавірусної хвороби серед учнів 5-11 класів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В усіх загальноосвітніх закладах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників.Про це в коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освітиНавчатися онлайн учні 5-11 класів будуть до 13 лютого.Зі слів Віталія Бондаря, 4 лютого відбулася робоча нарада за участю керівників шкіл громади. "Проаналізували ситуацію і одноголосно вирішили продовжити дистанційне навчання. Ситуація серед учнів менших класів не є критичною, тому вони вчаться в звичному форматі", – каже керівник міського департаменту освіти.Віталій Бондар також зазначив, що в школах міста дещо зменшилася кількість дітей з ознаками ГРВІ. Натомість росте число виявлених випадків коронавірусної хвороби серед учнів 5-11 класів.

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