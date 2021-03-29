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Старшокласники Луцька продовжать вчитися дистанційно

Старшокласники Луцька продовжать вчитися дистанційно
В усіх загальноосвітніх закладах Луцької громади офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників.

Про це в коментарі Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Навчатися онлайн учні 5-11 класів будуть до 13 лютого.

Зі слів Віталія Бондаря, 4 лютого відбулася робоча нарада за участю керівників шкіл громади. "Проаналізували ситуацію і одноголосно вирішили продовжити дистанційне навчання. Ситуація серед учнів менших класів не є критичною, тому вони вчаться в звичному форматі", – каже керівник міського департаменту освіти.

Віталій Бондар також зазначив, що в школах міста дещо зменшилася кількість дітей з ознаками ГРВІ. Натомість росте число виявлених випадків коронавірусної хвороби серед учнів 5-11 класів.

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Теги: школи, Луцька громада, дистанційне навчання
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Коментарі 1
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Немає ніякого дистанційного навчання. Є самоосвіта, але вона не кожному доступна. Кінець грамотності.
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