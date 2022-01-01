На Волині виявили нелегальну АЗС
Сьогодні, 17:00
У Володимир-Волинському районі викрили нелегальну АЗС. Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину.
Про це інформують у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Слідчі Володимир-Волинського районного відділу поліції за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 273 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію у селі Павлівка Володимир-Волинського району.
Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину,цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, чорнові записи, а також гроші, виручені від незаконного промислу.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Вживають заходів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
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Про це інформують у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Слідчі Володимир-Волинського районного відділу поліції за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 273 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію у селі Павлівка Володимир-Волинського району.
Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину,цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, чорнові записи, а також гроші, виручені від незаконного промислу.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Вживають заходів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
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