На Волині виявили нелегальну АЗС

У Володимир-Волинському районі викрили нелегальну АЗС. Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину.Про це інформують у Володимир-Волинському районному відділі поліції.Слідчі Володимир-Волинського районного відділу поліції за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 273 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію у селі Павлівка Володимир-Волинського району.Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину,цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, чорнові записи, а також гроші, виручені від незаконного промислу.Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.Вживають заходів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.