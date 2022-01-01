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На Волині виявили нелегальну АЗС

На Волині виявили нелегальну АЗС
У Володимир-Волинському районі викрили нелегальну АЗС. Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину.

Про це інформують у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

Слідчі Володимир-Волинського районного відділу поліції за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 273 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію у селі Павлівка Володимир-Волинського району.

Під час проведення обшуку на АЗС виявили та вилучили 2 тонни дизпалива та 4 тонни бензину,цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, чорнові записи, а також гроші, виручені від незаконного промислу.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Вживають заходів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
На Волині виявили нелегальну АЗС
На Волині виявили нелегальну АЗС

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Теги: АЗС, нелегальна автозаправка, Володимир-Волинський район
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