Як під час карантину працює онкоцентр на Волині
Сьогодні, 20:53
Протягом 2021 року у Волинському центрі онкології пролікували дев'ять тисяч волинян та провели понад дві тисячі операцій.
Про це розповів Суспільному керівник центру Юрій Малімон.
Під час пандемії коронавірусу Волинський онкоцентр працює в штатному режимі, — каже лікар.
З його слів, найбільш поширені онкозахворювання в чоловіків — це рак легень, рак передміхурової залози, онкологічні захворювання шкіри та рак шлунку. У жінок статистика інша: на першому місці рак молочної залози, потім гінекологічні захворювання та немеланомні захворювання шкіри.
Онкохірургічне відділення розраховане на 30 ліжок. Впродовж тижня тут роблять понад 10 операцій, — каже хірург Віталій Супрунець. Додає: тут є три операційних бокси.
Зараз 45 пацієнтів отримують лікування в хіміотерапевтичному відділенні, — говорить лікар Ігор Чоплак. Медик каже: половина з них вакциновані проти коронавірусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День боротьби проти раку: яка ситуація із онкохворобами на Волині
За місяць відділення хімієтерапії переїде у відремонтоване приміщення. Там будуть облаштовані дві маніпуляційні. Одна для людей, які лежатимуть на стаціонарі, інша — для тих, хто лікуватиметься амбулаторно, — розповів Юрій Малімон.
Загалом зі злоякісними новоутвореннями на обліку у Волинському онкоцентрі перебуває понад 25 тисяч волинян, — каже Юрій Малімон. Торік від раку померли 1 445 пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному керівник центру Юрій Малімон.
Під час пандемії коронавірусу Волинський онкоцентр працює в штатному режимі, — каже лікар.
З його слів, найбільш поширені онкозахворювання в чоловіків — це рак легень, рак передміхурової залози, онкологічні захворювання шкіри та рак шлунку. У жінок статистика інша: на першому місці рак молочної залози, потім гінекологічні захворювання та немеланомні захворювання шкіри.
Онкохірургічне відділення розраховане на 30 ліжок. Впродовж тижня тут роблять понад 10 операцій, — каже хірург Віталій Супрунець. Додає: тут є три операційних бокси.
Зараз 45 пацієнтів отримують лікування в хіміотерапевтичному відділенні, — говорить лікар Ігор Чоплак. Медик каже: половина з них вакциновані проти коронавірусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День боротьби проти раку: яка ситуація із онкохворобами на Волині
За місяць відділення хімієтерапії переїде у відремонтоване приміщення. Там будуть облаштовані дві маніпуляційні. Одна для людей, які лежатимуть на стаціонарі, інша — для тих, хто лікуватиметься амбулаторно, — розповів Юрій Малімон.
Загалом зі злоякісними новоутвореннями на обліку у Волинському онкоцентрі перебуває понад 25 тисяч волинян, — каже Юрій Малімон. Торік від раку померли 1 445 пацієнтів.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Струмівці буде вулиця на честь Миколи Голованя
Сьогодні, 21:45
Як під час карантину працює онкоцентр на Волині
Сьогодні, 20:53
Україна поступилася Росії в півфіналі футзального Євро
Сьогодні, 20:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
«Дія» запустить корисну функцію для водіїв
Сьогодні, 19:30
Медіа