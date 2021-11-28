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Як під час карантину працює онкоцентр на Волині

Як під час карантину працює онкоцентр на Волині
Протягом 2021 року у Волинському центрі онкології пролікували дев'ять тисяч волинян та провели понад дві тисячі операцій.

Про це розповів Суспільному керівник центру Юрій Малімон.

Під час пандемії коронавірусу Волинський онкоцентр працює в штатному режимі, — каже лікар.

З його слів, найбільш поширені онкозахворювання в чоловіків — це рак легень, рак передміхурової залози, онкологічні захворювання шкіри та рак шлунку. У жінок статистика інша: на першому місці рак молочної залози, потім гінекологічні захворювання та немеланомні захворювання шкіри.

Онкохірургічне відділення розраховане на 30 ліжок. Впродовж тижня тут роблять понад 10 операцій, — каже хірург Віталій Супрунець. Додає: тут є три операційних бокси.

Зараз 45 пацієнтів отримують лікування в хіміотерапевтичному відділенні, — говорить лікар Ігор Чоплак. Медик каже: половина з них вакциновані проти коронавірусу.

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За місяць відділення хімієтерапії переїде у відремонтоване приміщення. Там будуть облаштовані дві маніпуляційні. Одна для людей, які лежатимуть на стаціонарі, інша — для тих, хто лікуватиметься амбулаторно, — розповів Юрій Малімон.
Як під час карантину працює онкоцентр на Волині

Загалом зі злоякісними новоутвореннями на обліку у Волинському онкоцентрі перебуває понад 25 тисяч волинян, — каже Юрій Малімон. Торік від раку померли 1 445 пацієнтів.
Як під час карантину працює онкоцентр на Волині


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Теги: центр онкології, Волинь, Луцьк, карантин
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