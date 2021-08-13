Не могла самостійно піднятися: волинські рятувальники допомогли 88-річній бабусі
Сьогодні, 17:20
4 лютого рятувальники виїхали на виклик у місті Нововолинську, де їм повідомили, що власниця квартири не відчиняє вхідних дверей.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Інцидент стався на вулиці Святого Володимира,13.
Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері квартири. Під час огляду помешкання рятувальники знайшли 88-річну пенсіонерку, котра лежала на підлозі та не могла самостійно піднятися. Постраждалу передали працівникам швидкої допомоги.
До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Інцидент стався на вулиці Святого Володимира,13.
Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері квартири. Під час огляду помешкання рятувальники знайшли 88-річну пенсіонерку, котра лежала на підлозі та не могла самостійно піднятися. Постраждалу передали працівникам швидкої допомоги.
До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.
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