Не могла самостійно піднятися: волинські рятувальники допомогли 88-річній бабусі

4 лютого рятувальники виїхали на виклик у місті Нововолинську, де їм повідомили, що власниця квартири не відчиняє вхідних дверей.Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.Інцидент стався на вулиці Святого Володимира,13.Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері квартири. Під час огляду помешкання рятувальники знайшли 88-річну пенсіонерку, котра лежала на підлозі та не могла самостійно піднятися. Постраждалу передали працівникам швидкої допомоги.До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.