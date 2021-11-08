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Луцький суд призначив 51 тисячу штрафу мотоциклісту за п'яну ДТП

Луцький суд призначив 51 тисячу штрафу мотоциклісту за п'яну ДТП
Луцький міськрайонний суд оштрафував на 51 тисяч грн мотоцикліста, який в листопаді 2021 року спричинив аварію.

ДТП сталась на проспекті Соборності, нетверезий водій мотоцикла SYM Orbit II 150 зіткнувся з мікроавтобусом, пише zaxid.net.

До суду винуватець ДТП не з'явився. На основі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним у порушенні двох статей КУпАП. Йому не лише призначили штраф, а й на 10 років позбавили водійського посвідчення.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 25 січня, аварія сталась 23 листопада близько 13:30 у Луцьку, на проспекті Соборності. Водій мотоцикла SYM Orbit II 150, рухаючись на швидкості, зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz, який зупинився попереду. Внаслідок аварії обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

За інформацією поліції, мотоцикліст мав ознаки алкогольного сп'яніння, втім, проходити тест на драгері він відмовився в присутності двох свідків.

На судове засідання чоловік не з'явився та ніяких клопотань не подавав. Відтак справу розглядали без нього. Суддя Анатолій Пахолюк дійшов до висновку, що вина водія підтверджується. Його визнали винним у порушенні двох статей КУпАП: ст. 130 (керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспорту) і призначили 51 тис. грн штрафу. Крім того, його позбавили права керувати всіма видами транспорту протягом 10 років.

Зазначимо, що згідно з інформацією в базі даних поліції, мотоцикл ні на кого не зареєстрований та не має номерного знаку. Через це суд не зміг накласти на чоловіка стягнення у вигляді конфіскації мотоцикла, бо за документами, він йому не належить.

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Теги: Луцьк, суд, мотоцикліст, штраф
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