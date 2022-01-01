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Вчені з'ясували, як коронавірус шкодить серцю

Вчені з'ясували, як коронавірус шкодить серцю
Нове дослідження показало, як SARS-CoV-2 може сприяти серйозному пошкодженню мікросудин у тяжкохворих пацієнтів на COVID-19. Він перетворює клітини судин серця людини в клітини запалення, не інфікуючи їх.

Про це інформує 24 канал.

У новому дослідженні група вчених намагалася дослідити, як SARS-CoV-2 взаємодіє з клітинами серця, викликаючи пошкодження міокарда, яке спостерігається у пацієнтів з COVID-19. До цього часу залишалося незрозумілим, чи клітини серця інфіковані вірусом, чи пошкоджені через надмірну цитотоксичну захисну відповідь.

Вона відома як "цитокіновий шторм", під час нього цитотоксичні клітини атакують і вбивають інфіковані клітини, вивільняючи білки, які називаються цитокінами. Команда також намагалася дослідити, чи сприяють клітини серця виробництву надлишку цитокінів.

Науковці дослідили перицити людського серця – клітини, які огортають маленькі кровоносні судини серця. Виявилось, що вони піддавались впливу альфа- і дельта-варіантів SARS-CoV-2, а також оригінального вірусу з Уханю. Про штам Омікрон поки даних немає. Дивно, але ці клітини не були інфікованими.

Заінтриговані цим відкриттям, у другому експерименті в пробірці дослідники впливали на серцеві перицити лише за допомогою білка спайка, без вірусу. Спайк-білок зробив перицити нездатними до взаємодії з іншими клітинами та спонукав їх виділяти запальні цитокіни, це свідчить про те, що він шкідливий для серцевих клітин людини. Цікаво, що команда виявила, що антитіла, які блокують CD147 – рецептор для білка спайка, – захищають серцеві перицити від пошкодження.

Нарешті, команда визначила наявність спайкового білка SARS-CoV-2 у зразках крові, отриманих від пацієнтів із COVID-19, це свідчить, що частинки білка, яка переміщуються по кровообігу, може досягти місця, віддаленого від дихальної системи, і викликати системне пошкодження.

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Теги: серце, коронавірус
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