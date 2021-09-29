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Як говорити з дітьми про війну: поради луцького священника

Як говорити з дітьми про війну: поради луцького священника
Луцький священник Никодим Смілий вважає, що, розповідаючи дітям про війну, не потрібно акцентувати, що там кровопролиття і вбивства. Головне, про що треба їм казати, – це про необхідність захищати свою землю і свою родину.

Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 2 лютого.

Зокрема він порадив, як пояснити маленькій дитині, чому її тато чи хтось інший з рідних йде на війну.

«Я думаю, що маленькій дитині акцентувати на тому, що «я йду вбивати», не треба. Треба казати «Я йду захищати». Маленькі діти чисті, відкриті, і це все сприймають дуже безпосередньо, і бажано їх не злякати, щоб не було потім психологічної травми», – зауважив Никодим Смілий.

У розмові ж зі старшою дитиною, на його думку, варто наголошувати на тому, що обов’язок кожної людини – захищати свою землю.

«Треба говорити, що, мовляв, настане такий час, ти станеш дорослим, і твоїм обов’язком буде захищати маму, сестру, дружину, своїх дітей, свою батьківщину», – каже священник.

Також він розповів, як пояснити дитині, чому вороги, яких, як і нас, створив Бог, погані.

«Тому що вони не слухають Бога. Господь не тільки створив людей, він ще й дав їм певні закони, аби вони ними користувалися, щоб жити щасливо і правильно на цій землі. Люди, які порушують ці заповіді, порушують гармонію і стають не тільки ворогами іншим людям, а й ворогами Богу, бо вони порушують Його заповіді, замість того щоб примножувати любов, порядок, красу цього світу», – зазначив гість студії.


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Теги: діти, війна Луцьк, священник, поради
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