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Легкоатлет з Волині встановив особистий рекорд на змаганнях у Чехії

Легкоатлет з Волині встановив особистий рекорд на змаганнях у Чехії
27-річний волинський легкоатлет Данило Даниленко виборов друге місце у фіналі з бігу на 400 метрів під час Світового легкоатлетичного туру в приміщенні – World Athletics Indoor Tour Silver.

Про це пише Суспільне.

Згідно з результатами конкурсу, на змаганнях в місті Острава (Чехія) спортсмен встановив особистий рекорд – 46.67 секунд.

Попередній свій рекорд на аналогічній дистанції – 47.07 секунд – Данило Даниленко показав на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні, який відбувся наприкінці січня цього року.

Першу сходинку світового легкоатлетичного туру обійняв легкоатлет зі Швеції, який фінішував із результатом 46.42 секунд. Данилу Даниленку вдалося вирватися на долю секунди та залишити позаду легкоатлета з Нідерландів, який фінішував з результатом 46.67 секунд.

Як розповів телефоном тренер спортсмена Олег Вегнер, після змагань в Чехії Данило Даниленко приїде в Україну на збори, котрі відбуватимуться в Сумах та візьме участь у відборі на Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться в Белграді 18-20 березня.

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Теги: Данило Даниленко, легкоатлет, змагання, Чехія, легка атлетика
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