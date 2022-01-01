Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
У суботу, 5 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня.
Температура вночі +1°, вдень +3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня.
Температура вночі +1°, вдень +3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна поступилася Росії в півфіналі футзального Євро
Сьогодні, 20:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
«Дія» запустить корисну функцію для водіїв
Сьогодні, 19:30
Ресторани на лижному курорті як окремий вид відпочинку: що варто знати про їжу в Буковелі*
Сьогодні, 18:21
Медіа