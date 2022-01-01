Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня.



Температура вночі +1°, вдень +3°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 5 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня.Температура вночі +1°, вдень +3°.

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