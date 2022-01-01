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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
У суботу, 5 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня.

Температура вночі +1°, вдень +3°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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