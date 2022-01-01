Україна поступилася Росії в півфіналі футзального Євро





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На другій хвилині матчу завдяки подвійному рикошету Соколов відкрив рахунок. В середині першого тайму наша збірна іноді переходила на гру в п’ять польових гравців. І одного разу російська збірна це використала, відзначився Афанасьєв. Проте за хвилину після пропущеного голу Євген Сірий відіграв один м’яч. На перерву наша команда пішла поступаючись в рахунку 1:2.



Окремо хотілося б сказати про арбітраж. Суддя неодноразово пропускав відмашки та гру рукую гравців у червоній формі.



В другому таймі наша команда всіми силами атакувала, але нажаль пропустила після удару злету від Ніязова. За п’ять хвилин до кінця матчу зусиллями Данила Абакшина наша збірна відіграла один м’яч. А за хвилину до кінця гри наші хлопці мали нагоду зрівняти рахунок, але Петро Шотурма не реалізував пенальті. За 17 секунд до фінальної сирени Данило Абакшин міг зрівнювати рахунок, але не влучив у ворота. На жаль поразка збірної України з рахунком 2:3.



І звичайно треба подякувати українським вболівальникам, які завдяки кричалкам та пісням створили фантастичну атмосферу.



В неділю наша команда о 15:30 зіграє матч за третє місце проти Іспанії або Португалії.



Через це тренерський штаб ухвалив рішення грати у п'ять польових гравців, щоб контролювати м'яч та не порушувати правила. В одному з моментів це призвело до пропущеного голу. Ципун не встиг примчати до воріт, а Афанасьєв виграв боротьбу у Сірого і пробив головою — м'яч потрапив у перекладину, а добивання Афанасьєва виявилося не беручимся для Ципуна. 0:2.



Але підопічні Косенка не розгубилися і пішли у наступ. Сірий щільним ударом з лівої ноги поклав м'яч у кут воріт. 1:2. То був дуже важливий гол! Наприкінці тайму ми мали ще кілька непоганих шансів, але трохи не вистачало точності. Відпочивати команди пішли за рахунку 1:2.



На початку другого тайму росіяни мали момент, коли нам пощастило — суперник не влучив у порожні ворота з гострого кута. Допомогла нам штанга. Проте після цього збірна України перехопила ініціативу та чинила постійний тиск на ворота суперника. Абакшин пробивав кілька разів, але точності йому не вистачало.



Якоїсь миті Росія забрала м'яч під свій контроль, а ми до якогось моменту діяли без помилок. Проте в одному з епізодів Ніязов у ​​падінні ножицями пробив у ближній кут наших воріт. 1:3. Збірна України знову почала грати у п'ять польових. Варто сказати, що виходило це здорово.



На 35 хвилині зустрічі Абакшин чудово підставив ногу після пасу Шотурми, максимально загостривши інтригу у матчі. Наші вболівальники продовжували співати щосекундно, а команда йшла вперед без зупинки.



В одному з моментів Шотурма отримав м'яч на дальній штанзі і з забійної позиції пробив вище за ворота, а під завісу гри наша команда заробила пенальті, який Шотурма не реалізував — голкіпер врятував росіян. Вже за кілька секунд до фінального свистка Абакшин пробивав після знижки партнера, але не влучив.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України у рамках півфінального поєдинку чемпіонату Європи з футзалу грала проти Росії. Матч закінчився з рахунком 2:3 на користь Росії.Про це інформує РБК-Україна. На другій хвилині матчу завдяки подвійному рикошетувідкрив рахунок. В середині першого тайму наша збірна іноді переходила на гру в п’ять польових гравців. І одного разу російська збірна це використала, відзначився. Проте за хвилину після пропущеного голувідіграв один м’яч. На перерву наша команда пішла поступаючись в рахунку 1:2.Окремо хотілося б сказати про арбітраж. Суддя неодноразово пропускав відмашки та гру рукую гравців у червоній формі.В другому таймі наша команда всіми силами атакувала, але нажаль пропустила після удару злету від Ніязова. За п’ять хвилин до кінця матчу зусилляминаша збірна відіграла один м’яч. А за хвилину до кінця гри наші хлопці мали нагоду зрівняти рахунок, але Петро Шотурма не реалізував пенальті. За 17 секунд до фінальної сирени Данило Абакшин міг зрівнювати рахунок, але не влучив у ворота. На жаль поразка збірної України з рахунком 2:3.І звичайно треба подякувати українським вболівальникам, які завдяки кричалкам та пісням створили фантастичну атмосферу.В неділю наша команда о 15:30 зіграє матч за третє місце проти Іспанії або Португалії.Через це тренерський штаб ухвалив рішення грати у п'ять польових гравців, щоб контролювати м'яч та не порушувати правила. В одному з моментів це призвело до пропущеного голу. Ципун не встиг примчати до воріт, а Афанасьєв виграв боротьбу у Сірого і пробив головою — м'яч потрапив у перекладину, а добивання Афанасьєва виявилося не беручимся для Ципуна. 0:2.Але підопічніне розгубилися і пішли у наступ. Сірий щільним ударом з лівої ноги поклав м'яч у кут воріт. 1:2. То був дуже важливий гол! Наприкінці тайму ми мали ще кілька непоганих шансів, але трохи не вистачало точності. Відпочивати команди пішли за рахунку 1:2.На початку другого тайму росіяни мали момент, коли нам пощастило — суперник не влучив у порожні ворота з гострого кута. Допомогла нам штанга. Проте після цього збірна України перехопила ініціативу та чинила постійний тиск на ворота суперника. Абакшин пробивав кілька разів, але точності йому не вистачало.Якоїсь миті Росія забрала м'яч під свій контроль, а ми до якогось моменту діяли без помилок. Проте в одному з епізодів Ніязов у ​​падінні ножицями пробив у ближній кут наших воріт. 1:3. Збірна України знову почала грати у п'ять польових. Варто сказати, що виходило це здорово.На 35 хвилині зустрічі Абакшин чудово підставив ногу після пасу Шотурми, максимально загостривши інтригу у матчі. Наші вболівальники продовжували співати щосекундно, а команда йшла вперед без зупинки.В одному з моментів Шотурма отримав м'яч на дальній штанзі і з забійної позиції пробив вище за ворота, а під завісу гри наша команда заробила пенальті, який Шотурма не реалізував — голкіпер врятував росіян. Вже за кілька секунд до фінального свистка Абакшин пробивав після знижки партнера, але не влучив.

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