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Щодня коронавірус виявляють у понад 60 волинських школярів

Щодня коронавірус виявляють у понад 60 волинських школярів
Щодня на Волині коронавірусну інфекцію виявляють більше, як у 60 школярів.

Про це Суспільному розповіла керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.

Наразі половина з усіх ушпиталених і обласній інфекційній лікарні – діти.

Загалом на Волині є 476 закладів середньої освіти. Зі слів Людмили Плахотної, 310 шкіл нині на дистанційній формі навчання, 15 – на карантині через захворюваність на коронавірус. Учні ще п'ять шкіл області пішли на канікули.

"Прогнозуємо, що всі заклади підуть на дистанційне. Міністерство освіти рекомендувало, щоб перервати цей ланцюжок захворювання, щоб на два тижні піти на дистанційну форму навчання", – каже керівниця обласного управління освіти. Додає: освітяни також відмічають ріст захворюваності на ГРВІ та коронавірус серед вчителів. Так у Луцьку нині на лікарняному 8,7 % педагогів.

За останню добу COVID-19 виявили у 205 дітей. Як розповіла керівниця обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, наразі в медзакладі заповнені усі 195 ліжкомісць. Половина з усіх ушпиталених – діти.

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Особливість цієї хвилі COVID-19 Галина Морочковська називає стрімке зростання кількості недужих дітей. З її слів, нині одна дитина перебуває в реанімації, троє – на кисневій терапії. Найменшому пацієнту – 2 тижні.

"Ми збільшили ще одне відділення для госпіталізації для дітей. Хворі поступають і щодня виписуються, немає такого, що постійно лежать хворі, усі по-різному: одні 10 днів, інші трішки більше", – зазначила лікарка.

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Теги: коронавірус, Волинь, школярі
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