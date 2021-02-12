Як мобільні бригади в громаді на Волині вакцинують проти COVID-19. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
У Маневицькій тергромаді на Волині бригада з вакцинації працює двічі на тиждень. Медики виїжджають у віддалені села, де немає пунктів вакцинації.
Про це розповів Суспільному директор Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
З його слів, на вакцинацію у села їздять за графіком, проте за потреби виїздять частіше.
4 лютого медики мобільної вакцинальної бригади робили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у селах Велика Яблунька, Довжиця і Загорівка, де впродовж дня щепили 15 людей.
Зі слів лікарки Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Давидюк, на вибір охочих щепитися мають три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac, котрі перевозять у холодильнику.
У селі Довжиця Маневицької громади мобільна бригада медиків приїхала до сім'ї Панасюків. Зі слів медиків, у родині люди хворіють і самостійно не можуть прийти у ФАП на вакцинацію не можуть.
У будинку проживає Іван Панасюк із 80-річною матір'ю Марією. Сімейна лікарка Наталія Давидюк, яка оглянула жінку, зазначила: протипоказів робити третю дозу вакцини проти коронавірусу немає.
"Що ми там знаємо. Вакцинуємося, щоб бути здоровими", – каже жителька Марія Панасюк.
Зі слів волинянина Івана Панасюка, коронавірусом не хворів, а для щеплення обрав Pfizer. Каже: вирішив вакцинуватися, щоб бути захищеним.
Організували вакцинацію в селі Довжиця в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. На друге щеплення прийшов 63-річний місцевий житель Анатолій Покидюк.
"У нас вік такий, що треба перестрахуватися, думати про майбутнє, бо ми уже з цієї ями не виліземо", – говорить чоловік.
У ФАП села Велика Яблунька Маневицької тергромади на вакцинацію прийшла місцева жителька Оксана Манзюк. З її слів, перехворіла на коронавірус ще восени минулого року.
Окрім мобільних бригад, які виїжджають щепити волинян у села, у Маневицькій громаді працюють три стаціонарні пункти вакцинації, – зазначив директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
Із села Хряськ, що за 35 кілометрів від Маневич, у місцевий пункт вакцинації приїхав Руслан Ольшевський. Першу дозу, говорить чоловік, отримував у селі, а на друге щеплення вирішив приїхати в Маневичі.
Від початку вакцинальної кампанії в Маневицькій тергромаді щеплення проти коронавірусу отримали понад 19 тисяч волинян – це 81 % дорослого населення. Третю дозу від коронавірусу в громаді станом на 4 лютого отримали 65 людей, – додав директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
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Про це розповів Суспільному директор Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
З його слів, на вакцинацію у села їздять за графіком, проте за потреби виїздять частіше.
4 лютого медики мобільної вакцинальної бригади робили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у селах Велика Яблунька, Довжиця і Загорівка, де впродовж дня щепили 15 людей.
Зі слів лікарки Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Давидюк, на вибір охочих щепитися мають три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac, котрі перевозять у холодильнику.
У селі Довжиця Маневицької громади мобільна бригада медиків приїхала до сім'ї Панасюків. Зі слів медиків, у родині люди хворіють і самостійно не можуть прийти у ФАП на вакцинацію не можуть.
У будинку проживає Іван Панасюк із 80-річною матір'ю Марією. Сімейна лікарка Наталія Давидюк, яка оглянула жінку, зазначила: протипоказів робити третю дозу вакцини проти коронавірусу немає.
"Що ми там знаємо. Вакцинуємося, щоб бути здоровими", – каже жителька Марія Панасюк.
Зі слів волинянина Івана Панасюка, коронавірусом не хворів, а для щеплення обрав Pfizer. Каже: вирішив вакцинуватися, щоб бути захищеним.
Організували вакцинацію в селі Довжиця в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. На друге щеплення прийшов 63-річний місцевий житель Анатолій Покидюк.
"У нас вік такий, що треба перестрахуватися, думати про майбутнє, бо ми уже з цієї ями не виліземо", – говорить чоловік.
У ФАП села Велика Яблунька Маневицької тергромади на вакцинацію прийшла місцева жителька Оксана Манзюк. З її слів, перехворіла на коронавірус ще восени минулого року.
Окрім мобільних бригад, які виїжджають щепити волинян у села, у Маневицькій громаді працюють три стаціонарні пункти вакцинації, – зазначив директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
Із села Хряськ, що за 35 кілометрів від Маневич, у місцевий пункт вакцинації приїхав Руслан Ольшевський. Першу дозу, говорить чоловік, отримував у селі, а на друге щеплення вирішив приїхати в Маневичі.
Від початку вакцинальної кампанії в Маневицькій тергромаді щеплення проти коронавірусу отримали понад 19 тисяч волинян – це 81 % дорослого населення. Третю дозу від коронавірусу в громаді станом на 4 лютого отримали 65 людей, – додав директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.
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