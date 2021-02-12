Як мобільні бригади в громаді на Волині вакцинують проти COVID-19. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Роман Юрчик.



З його слів, на вакцинацію у села їздять за графіком, проте за потреби виїздять частіше.



4 лютого медики мобільної вакцинальної бригади робили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у селах Велика Яблунька, Довжиця і Загорівка, де впродовж дня щепили 15 людей.



Зі слів лікарки Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Давидюк, на вибір охочих щепитися мають три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac, котрі перевозять у холодильнику.



У селі Довжиця Маневицької громади мобільна бригада медиків приїхала до сім'ї Панасюків. Зі слів медиків, у родині люди хворіють і самостійно не можуть прийти у ФАП на вакцинацію не можуть.



У будинку проживає Іван Панасюк із 80-річною матір'ю Марією. Сімейна лікарка Наталія Давидюк, яка оглянула жінку, зазначила: протипоказів робити третю дозу вакцини проти коронавірусу немає.



"Що ми там знаємо. Вакцинуємося, щоб бути здоровими", – каже жителька Марія Панасюк.



Зі слів волинянина Івана Панасюка, коронавірусом не хворів, а для щеплення обрав Pfizer. Каже: вирішив вакцинуватися, щоб бути захищеним.



Організували вакцинацію в селі Довжиця в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. На друге щеплення прийшов 63-річний місцевий житель Анатолій Покидюк.



"У нас вік такий, що треба перестрахуватися, думати про майбутнє, бо ми уже з цієї ями не виліземо", – говорить чоловік.



У ФАП села Велика Яблунька Маневицької тергромади на вакцинацію прийшла місцева жителька Оксана Манзюк. З її слів, перехворіла на коронавірус ще восени минулого року.



Окрім мобільних бригад, які виїжджають щепити волинян у села, у Маневицькій громаді працюють три стаціонарні пункти вакцинації, – зазначив директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.



Із села Хряськ, що за 35 кілометрів від Маневич, у місцевий пункт вакцинації приїхав Руслан Ольшевський. Першу дозу, говорить чоловік, отримував у селі, а на друге щеплення вирішив приїхати в Маневичі.



Від початку вакцинальної кампанії в Маневицькій тергромаді щеплення проти коронавірусу отримали понад 19 тисяч волинян – це 81 % дорослого населення. Третю дозу від коронавірусу в громаді станом на 4 лютого отримали 65 людей, – додав директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькій тергромаді на Волині бригада з вакцинації працює двічі на тиждень. Медики виїжджають у віддалені села, де немає пунктів вакцинації.Про це розповів Суспільному директор Маневицького центру первинної медико-санітарної допомогиЗ його слів, на вакцинацію у села їздять за графіком, проте за потреби виїздять частіше.4 лютого медики мобільної вакцинальної бригади робили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у селах Велика Яблунька, Довжиця і Загорівка, де впродовж дня щепили 15 людей.Зі слів лікарки Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги, на вибір охочих щепитися мають три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac, котрі перевозять у холодильнику.У селі Довжиця Маневицької громади мобільна бригада медиків приїхала до сім'ї Панасюків. Зі слів медиків, у родині люди хворіють і самостійно не можуть прийти у ФАП на вакцинацію не можуть.У будинку проживаєіз 80-річною матір'ю Марією. Сімейна лікарка Наталія Давидюк, яка оглянула жінку, зазначила: протипоказів робити третю дозу вакцини проти коронавірусу немає."Що ми там знаємо. Вакцинуємося, щоб бути здоровими", – каже жителька Марія Панасюк.Зі слів волинянина Івана Панасюка, коронавірусом не хворів, а для щеплення обрав Pfizer. Каже: вирішив вакцинуватися, щоб бути захищеним.Організували вакцинацію в селі Довжиця в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. На друге щеплення прийшов 63-річний місцевий житель"У нас вік такий, що треба перестрахуватися, думати про майбутнє, бо ми уже з цієї ями не виліземо", – говорить чоловік.У ФАП села Велика Яблунька Маневицької тергромади на вакцинацію прийшла місцева жителькаЗ її слів, перехворіла на коронавірус ще восени минулого року.Окрім мобільних бригад, які виїжджають щепити волинян у села, у Маневицькій громаді працюють три стаціонарні пункти вакцинації, – зазначив директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.Із села Хряськ, що за 35 кілометрів від Маневич, у місцевий пункт вакцинації приїхав Руслан Ольшевський. Першу дозу, говорить чоловік, отримував у селі, а на друге щеплення вирішив приїхати в Маневичі.Від початку вакцинальної кампанії в Маневицькій тергромаді щеплення проти коронавірусу отримали понад 19 тисяч волинян – це 81 % дорослого населення. Третю дозу від коронавірусу в громаді станом на 4 лютого отримали 65 людей, – додав директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.

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