«Омікрон» у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших





Про це йдеться у сюжеті



Так, "Омікрон" у дітей маскується під отруєння чи ротавірус. Батьки не одразу і розуміють, що відбувається.



Професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Сергій Крамарьов каже - це недивно. У дітей у кишково-шлунковому тракті більше рецепторів, ніж у дорослих, до яких шипами приєднується коронавірус. Тому кишкові симптоми у них яскравіші, ніж у дорослих. Столична інфекційна лікарня забита на 80%. "Омікрон" витісняє "Дельту" і прицільно атакує найменших.



"Під час попередніх хвиль все-таки діти першого року життя так не страждали. "Омікрон" вважається найбільш заразним видом коронавірусу. Можна просто пройти повз хворого і заразитися", - пояснює він.



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Температура вище 39, що тримається три дні і погано збивається, дитина млява і відмовляється пити, або має судоми - для батьків це "червоні прапорці", щоб не зволікати і викликати "швидку".



Педіатри закликають не займатися самолікуванням. А особлива засторога щодо антибіотиків - це зброя для бактерій, віруси вони не лікують.



"Антибіотик тут не буде діяти, ви цим погіршити стан дитини. Ви цим будете ослабляти імунітет і не дасте дитині самій боротися з хворобою", - наголошує відповідальна лікарка амбулаторії №11 ЦПМСД Печерського району м. Києва Оксана Гайдукевич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Омікрон" атакує дітей. Причому в цю хвилю в стаціонарах безліч малюків до року, чого не було під час попередніх сплесків коронавірусу. У них стрімко підвищується температура, вони знесилені й відмовляються від їжі. Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади, що особливо небезпечно для немовлят.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Так, "Омікрон" у дітей маскується під отруєння чи ротавірус. Батьки не одразу і розуміють, що відбувається.Професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольцякаже - це недивно. У дітей у кишково-шлунковому тракті більше рецепторів, ніж у дорослих, до яких шипами приєднується коронавірус. Тому кишкові симптоми у них яскравіші, ніж у дорослих. Столична інфекційна лікарня забита на 80%. "Омікрон" витісняє "Дельту" і прицільно атакує найменших."Під час попередніх хвиль все-таки діти першого року життя так не страждали. "Омікрон" вважається найбільш заразним видом коронавірусу. Можна просто пройти повз хворого і заразитися", - пояснює він.Температура вище 39, що тримається три дні і погано збивається, дитина млява і відмовляється пити, або має судоми - для батьків це "червоні прапорці", щоб не зволікати і викликати "швидку".Педіатри закликають не займатися самолікуванням. А особлива засторога щодо антибіотиків - це зброя для бактерій, віруси вони не лікують."Антибіотик тут не буде діяти, ви цим погіршити стан дитини. Ви цим будете ослабляти імунітет і не дасте дитині самій боротися з хворобою", - наголошує відповідальна лікарка амбулаторії №11 ЦПМСД Печерського району м. Києва

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