Франція змінила правила в'їзду для українців





Про це повідомляють у консульському відділі Посольства України у Франції, пише

«Україна знаходиться в класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 в помаранчевій групі. Починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України мають надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антиген-тесту або ПЛР-тесту», - сказано в повідомленні.



При цьому сертифікат повної вакцинації визнаватиметься за умови, що від часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. А якщо ні, то потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna, уточнили в посольстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду в країну для громадян України на тлі пандемії коронавірусу.Про це повідомляють у консульському відділі Посольства України у Франції, пише Слово і Діло.

«Україна знаходиться в класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 в помаранчевій групі. Починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України мають надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антиген-тесту або ПЛР-тесту», - сказано в повідомленні.При цьому сертифікат повної вакцинації визнаватиметься за умови, що від часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. А якщо ні, то потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna, уточнили в посольстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію