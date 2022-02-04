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Франція змінила правила в'їзду для українців

Франція змінила правила в'їзду для українців
Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду в країну для громадян України на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляють у консульському відділі Посольства України у Франції, пише Слово і Діло.

«Україна знаходиться в класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 в помаранчевій групі. Починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України мають надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антиген-тесту або ПЛР-тесту», - сказано в повідомленні.

При цьому сертифікат повної вакцинації визнаватиметься за умови, що від часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. А якщо ні, то потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna, уточнили в посольстві.

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Теги: Франція, туристи
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