На Ковельщині триває ремонт траси Р-15. ФОТО

Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква одна з доріг, де продовжують працювати дорожники навіть взимку.Про це інформує Служба автомобільних доріг Волинської області.Наприкінці минулого року тут стартував ремонт на двох об’єктах, загальною протяжністю понад 17 км. На ділянці, що пролягає від міста Ковеля до селища Турійськ, торік вдалось відновити у вирівнюючому шарі більше 15 км дороги. Завершення робіт з влаштування першого шару асфальту, а також фінішне асфальтування планують провести навесні.На сьогодні працівники підрядного підприємства проводять інші роботи, передбачені проєктно-кошторисною документацією – подовжують водопропускні залізобетонні труби та облаштовують узбіччя.Ремонт виконує підрядне підприємство ТОВ «Волиньдорбуд».У 2022 році планують відремонтувати відтинок Ковель – Верба і завершити відновлення Р-15 на всій протяжності у межах Волинської області. Також у планах нинішнього року – ремонт ліній зовнішнього освітлення та влаштування тротуарів на автошляху Р-15 в межах міста Нововолинськ.