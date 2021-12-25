В Україні виявили понад 42,5 тисячі нових випадків коронавірусу: на Волині – 1182





За весь час пандемії в Україні:



-захворіло – 4 256 208 осіб;

-одужало – 3 669 979 осіб;

-летальних випадків – 101 168;

-проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 3173;

Вінницька область – 1246;

Волинська область – 1182;

Дніпропетровська область – 2384;

Донецька область – 1887;

Житомирська область – 2555;

Закарпатська область – 800;

Запорізька область – 1130;

Івано-Франківська область – 1633;

Київська область – 1446;

Кіровоградська область – 433;

Луганська область – 716;

Львівська область – 3890;

Миколаївська область – 817;

Одеська область – 3874;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1977;

Сумська область – 1810;

Тернопільська область – 1445;

Харківська область – 2101;

Херсонська область – 1066;

Хмельницька область – 2414;

Черкаська область – 1222;

Чернівецька область – 933;

Чернігівська область – 1228.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 42 533 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.За весь час пандемії в Україні:-захворіло – 4 256 208 осіб;-одужало – 3 669 979 осіб;-летальних випадків – 101 168;-проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 3173;Вінницька область – 1246;Дніпропетровська область – 2384;Донецька область – 1887;Житомирська область – 2555;Закарпатська область – 800;Запорізька область – 1130;Івано-Франківська область – 1633;Київська область – 1446;Кіровоградська область – 433;Луганська область – 716;Львівська область – 3890;Миколаївська область – 817;Одеська область – 3874;Полтавська область – 1171;Рівненська область – 1977;Сумська область – 1810;Тернопільська область – 1445;Харківська область – 2101;Херсонська область – 1066;Хмельницька область – 2414;Черкаська область – 1222;Чернівецька область – 933;Чернігівська область – 1228.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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