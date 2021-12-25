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В Україні виявили понад 42,5 тисячі нових випадків коронавірусу: на Волині – 1182

В Україні виявили понад 42,5 тисячі нових випадків коронавірусу: на Волині – 1182
42 533 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 4 256 208 осіб;
-одужало – 3 669 979 осіб;
-летальних випадків – 101 168;
-проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3173;
Вінницька область – 1246;
Волинська область – 1182;
Дніпропетровська область – 2384;
Донецька область – 1887;
Житомирська область – 2555;
Закарпатська область – 800;
Запорізька область – 1130;
Івано-Франківська область – 1633;
Київська область – 1446;
Кіровоградська область – 433;
Луганська область – 716;
Львівська область – 3890;
Миколаївська область – 817;
Одеська область – 3874;
Полтавська область – 1171;
Рівненська область – 1977;
Сумська область – 1810;
Тернопільська область – 1445;
Харківська область – 2101;
Херсонська область – 1066;
Хмельницька область – 2414;
Черкаська область – 1222;
Чернівецька область – 933;
Чернігівська область – 1228.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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