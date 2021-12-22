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Землю переслідує великий троянський астероїд: прогнози вчених

Землю переслідує великий троянський астероїд: прогнози вчених
Астрономи з’ясували, що виявлений ще наприкінці 2020 року астероїд є земним троянським об'єктом. Це вже другий троянський астероїд, який рухається тією самою орбітою навколо Сонця, що й Земля. Його діаметр приблизно 550 метрів і до нього можуть полетіти люди для дослідження.

Про це повідомляє Daily Mail, передає ТСН.

Зі слів Тоні Сантана-Роса з Барселонського університету, астероїд 2020 XL5 кружлятиме навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля протягом 4 тисяч років. Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, бо летять із тією самою швидкістю у космосі.

Вчені кажуть, що до астероїда 2020 XL5 можна буде в майбутньому направити пілотовану місію після того, як почнуться польоти далі Місяця. Астрономи вважають, що біля Землі можуть літати ще й інші троянські астероїди, яких поки що не виявили.

"На цьому астероїді навіть можна буде обладнати людську космічну базу", — уточнили вчені.


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Теги: Земля, атсероїд, троянський астероїд
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