Землю переслідує великий троянський астероїд: прогнози вчених





Про це повідомляє Daily Mail, передає



Зі слів Тоні Сантана-Роса з Барселонського університету, астероїд 2020 XL5 кружлятиме навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля протягом 4 тисяч років. Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, бо летять із тією самою швидкістю у космосі.



Вчені кажуть, що до астероїда 2020 XL5 можна буде в майбутньому направити пілотовану місію після того, як почнуться польоти далі Місяця. Астрономи вважають, що біля Землі можуть літати ще й інші троянські астероїди, яких поки що не виявили.



"На цьому астероїді навіть можна буде обладнати людську космічну базу", — уточнили вчені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Астрономи з’ясували, що виявлений ще наприкінці 2020 року астероїд є земним троянським об'єктом. Це вже другий троянський астероїд, який рухається тією самою орбітою навколо Сонця, що й Земля. Його діаметр приблизно 550 метрів і до нього можуть полетіти люди для дослідження.Про це повідомляє Daily Mail, передає ТСН. Зі слів Тоні Сантана-Роса з Барселонського університету, астероїд 2020 XL5 кружлятиме навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля протягом 4 тисяч років. Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, бо летять із тією самою швидкістю у космосі.Вчені кажуть, що до астероїда 2020 XL5 можна буде в майбутньому направити пілотовану місію після того, як почнуться польоти далі Місяця. Астрономи вважають, що біля Землі можуть літати ще й інші троянські астероїди, яких поки що не виявили."На цьому астероїді навіть можна буде обладнати людську космічну базу", — уточнили вчені.

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