На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Вчора, 4 лютого, близько 23-ї години, сталася ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин).
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 28-річний водій припаркував тягача Skania з напівпричепом Fruehauf на обочині з правої сторони дороги, оскільки пошкодив колесо тягача.
А 42-річний водій Daf з напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 28-річний водій припаркував тягача Skania з напівпричепом Fruehauf на обочині з правої сторони дороги, оскільки пошкодив колесо тягача.
А 42-річний водій Daf з напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Сьогодні, 09:33
Франція змінила правила в'їзду для українців
Сьогодні, 07:00
Медіа