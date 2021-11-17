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На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО

На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО
Вчора, 4 лютого, близько 23-ї години, сталася ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин).

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 28-річний водій припаркував тягача Skania з напівпричепом Fruehauf на обочині з правої сторони дороги, оскільки пошкодив колесо тягача.

А 42-річний водій Daf з напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.

На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО

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Теги: Ковель-Маневичі, ДТП, фура, тягач
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