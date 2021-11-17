На волинській трасі фура вночі влетіла в припаркований тягач. ФОТО

Вчора, 4 лютого, близько 23-ї години, сталася ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин).Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 28-річний водій припаркував тягача Skania з напівпричепом Fruehauf на обочині з правої сторони дороги, оскільки пошкодив колесо тягача.А 42-річний водій Daf з напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.