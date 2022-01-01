Хвиля «Омікрону» в Україні підходить до піку, – лікар

Тарас Жиравецький.



Про це пиише



"Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано", - написав медик у своєму каналі в Telegram.



За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше.



"Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад", - підсумував лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хвиля нового штаму "Омікрон" в Україні підходить до піку, кількість інфікованих зросте до 200 тисяч за добу. Таку думку висловив лікар, радник мера Львова з медичних питаньПро це пиише ТСН. "Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано", - написав медик у своєму каналі в Telegram.За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше."Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад", - підсумував лікар.

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