Хвиля «Омікрону» в Україні підходить до піку, – лікар
Сьогодні, 14:44
Хвиля нового штаму "Омікрон" в Україні підходить до піку, кількість інфікованих зросте до 200 тисяч за добу. Таку думку висловив лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький.
Про це пиише ТСН.
"Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано", - написав медик у своєму каналі в Telegram.
За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше.
"Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад", - підсумував лікар.
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Про це пиише ТСН.
"Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано", - написав медик у своєму каналі в Telegram.
За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше.
"Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад", - підсумував лікар.
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