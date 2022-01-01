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Де на Волині виявили 1182 випадки коронавірусу

Де на Волині виявили 1182 випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстровано 1182 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Госпіталізовано – 53 хворих, 1129 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 5 лютого в області зареєстровано 116030 випадків.

Одужало – 103018 осіб (за останню добу – 170).

Летальних випадків (осіб) – 2277, з них за останню добу – 3:

Луцький район – 2 випадки по 1 одному в Торчинській ТГ та Колківській ТГ;

Володимир-Волинський район – 1 випадок в Володимир-Волинській ТГ.

Нові випадки виявили у:

Луцький район – 500 хворих:

Луцька ТГ – 326

Берестечківська ТГ – 22

Городищенська ТГ – 1

Горохівська ТГ – 25

Доросинівська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 20

Колківська – 2

Копачівська ТГ – 6

Мар’янівська ТГ – 19

Олицька ТГ – 15

Підгайцівська ТГ – 18

Рожищенська ТГ – 33

Торчинська ТГ – 4

Цуманська ТГ – 4

Володимир-Волинський район – 175 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 37

Затурцівська ТГ – 12

Зимнівська ТГ – 2

Іваничівська ТГ – 27

Локачинська ТГ – 30

Нововолинська ТГ – 52

Павлівська ТГ – 8

Поромівська ТГ – 1

Устилузька ТГ – 6

Камінь-Каширський район – 185 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 48

Любешівська ТГ – 30

Маневицька ТГ – 101

Прилісненська ТГ – 5

Сошичненська ТГ – 1

Ковельський район – 322 хворих:

Голобська ТГ – 11

Вишнівська ТГ – 2

Головненська ТГ – 2

Дубечненська ТГ – 1

Дубівська ТГ – 21

Заболотівська ТГ – 1

Забродівська ТГ – 13

Ковельська ТГ – 146

Колодяжненська ТГ – 4

Луківська ТГ – 2

Люблинецька ТГ – 5

Любомльська ТГ – 20

Поворська ТГ – 1

Ратнівська ТГ – 39

Рівненська ТГ – 4

Самарівська ТГ – 4

Сереховичівська ТГ – 6

Старовижівська ТГ – 2

Турійська ТГ – 38

Методом ПЛР всього обстежено 457302 особи, за останню добу – 3607 осіб.

За добу 4 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1355 щеплень.

Першою дозою щеплено – 514 осіб, другою дозою – 597 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 244 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341586 людей, отримали дві дози – 318274 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5562 людини. Загалом проведено 665832 щеплення.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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