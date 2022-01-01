Де на Волині виявили 1182 випадки коронавірусу

За минулу добу на Волині зареєстровано 1182 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Госпіталізовано – 53 хворих, 1129 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 5 лютого в області зареєстровано 116030 випадків.Одужало – 103018 осіб (за останню добу – 170).Летальних випадків (осіб) – 2277, з них за останню добу – 3:Луцький район – 2 випадки по 1 одному в Торчинській ТГ та Колківській ТГ;Володимир-Волинський район – 1 випадок в Володимир-Волинській ТГ.Нові випадки виявили у:Луцька ТГ – 326Берестечківська ТГ – 22Городищенська ТГ – 1Горохівська ТГ – 25Доросинівська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 20Колківська – 2Копачівська ТГ – 6Мар’янівська ТГ – 19Олицька ТГ – 15Підгайцівська ТГ – 18Рожищенська ТГ – 33Торчинська ТГ – 4Цуманська ТГ – 4Володимир-Волинська ТГ – 37Затурцівська ТГ – 12Зимнівська ТГ – 2Іваничівська ТГ – 27Локачинська ТГ – 30Нововолинська ТГ – 52Павлівська ТГ – 8Поромівська ТГ – 1Устилузька ТГ – 6Камінь- Каширська ТГ – 48Любешівська ТГ – 30Маневицька ТГ – 101Прилісненська ТГ – 5Сошичненська ТГ – 1Голобська ТГ – 11Вишнівська ТГ – 2Головненська ТГ – 2Дубечненська ТГ – 1Дубівська ТГ – 21Заболотівська ТГ – 1Забродівська ТГ – 13Ковельська ТГ – 146Колодяжненська ТГ – 4Луківська ТГ – 2Люблинецька ТГ – 5Любомльська ТГ – 20Поворська ТГ – 1Ратнівська ТГ – 39Рівненська ТГ – 4Самарівська ТГ – 4Сереховичівська ТГ – 6Старовижівська ТГ – 2Турійська ТГ – 38Методом ПЛР всього обстежено 457302 особи, за останню добу – 3607 осіб.За добу 4 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1355 щеплень.Першою дозою щеплено – 514 осіб, другою дозою – 597 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 244 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341586 людей, отримали дві дози – 318274 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5562 людини. Загалом проведено 665832 щеплення.