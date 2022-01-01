Де на Волині виявили 1182 випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:43
За минулу добу на Волині зареєстровано 1182 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Госпіталізовано – 53 хворих, 1129 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 5 лютого в області зареєстровано 116030 випадків.
Одужало – 103018 осіб (за останню добу – 170).
Летальних випадків (осіб) – 2277, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки по 1 одному в Торчинській ТГ та Колківській ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Володимир-Волинській ТГ.
Нові випадки виявили у:
Луцький район – 500 хворих:
Луцька ТГ – 326
Берестечківська ТГ – 22
Городищенська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 25
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 20
Колківська – 2
Копачівська ТГ – 6
Мар’янівська ТГ – 19
Олицька ТГ – 15
Підгайцівська ТГ – 18
Рожищенська ТГ – 33
Торчинська ТГ – 4
Цуманська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 175 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 37
Затурцівська ТГ – 12
Зимнівська ТГ – 2
Іваничівська ТГ – 27
Локачинська ТГ – 30
Нововолинська ТГ – 52
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 1
Устилузька ТГ – 6
Камінь-Каширський район – 185 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 48
Любешівська ТГ – 30
Маневицька ТГ – 101
Прилісненська ТГ – 5
Сошичненська ТГ – 1
Ковельський район – 322 хворих:
Голобська ТГ – 11
Вишнівська ТГ – 2
Головненська ТГ – 2
Дубечненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 21
Заболотівська ТГ – 1
Забродівська ТГ – 13
Ковельська ТГ – 146
Колодяжненська ТГ – 4
Луківська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ – 20
Поворська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 39
Рівненська ТГ – 4
Самарівська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 6
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ – 38
Методом ПЛР всього обстежено 457302 особи, за останню добу – 3607 осіб.
За добу 4 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1355 щеплень.
Першою дозою щеплено – 514 осіб, другою дозою – 597 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 244 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341586 людей, отримали дві дози – 318274 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5562 людини. Загалом проведено 665832 щеплення.
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Госпіталізовано – 53 хворих, 1129 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 5 лютого в області зареєстровано 116030 випадків.
Одужало – 103018 осіб (за останню добу – 170).
Летальних випадків (осіб) – 2277, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки по 1 одному в Торчинській ТГ та Колківській ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Володимир-Волинській ТГ.
Нові випадки виявили у:
Луцький район – 500 хворих:
Луцька ТГ – 326
Берестечківська ТГ – 22
Городищенська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 25
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 20
Колківська – 2
Копачівська ТГ – 6
Мар’янівська ТГ – 19
Олицька ТГ – 15
Підгайцівська ТГ – 18
Рожищенська ТГ – 33
Торчинська ТГ – 4
Цуманська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 175 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 37
Затурцівська ТГ – 12
Зимнівська ТГ – 2
Іваничівська ТГ – 27
Локачинська ТГ – 30
Нововолинська ТГ – 52
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 1
Устилузька ТГ – 6
Камінь-Каширський район – 185 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 48
Любешівська ТГ – 30
Маневицька ТГ – 101
Прилісненська ТГ – 5
Сошичненська ТГ – 1
Ковельський район – 322 хворих:
Голобська ТГ – 11
Вишнівська ТГ – 2
Головненська ТГ – 2
Дубечненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 21
Заболотівська ТГ – 1
Забродівська ТГ – 13
Ковельська ТГ – 146
Колодяжненська ТГ – 4
Луківська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ – 20
Поворська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 39
Рівненська ТГ – 4
Самарівська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 6
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ – 38
Методом ПЛР всього обстежено 457302 особи, за останню добу – 3607 осіб.
За добу 4 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1355 щеплень.
Першою дозою щеплено – 514 осіб, другою дозою – 597 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 244 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341586 людей, отримали дві дози – 318274 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5562 людини. Загалом проведено 665832 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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