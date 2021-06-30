Волинські медики видалили жінці камінь без жодного надрізу
Сьогодні, 12:50
Пацієнтці Нововолинської центральної міської лікарні видалили 2-сантиметровий камінь без жодного надрізу.
Про це інформують на Фейсбук-сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.
60-річна жінка була госпіталізована в урологічне відділення зі скаргами на сильні болі в попереку справа, нудоту, загальну слабкість.
Розповідають, що провели комп’ютерну томографію, на якій діагностували камінь верхньої третини правого сечоводу розміром 19х6 мм.
"Діагноз: Сечокам’яна хвороба. Конкремент в/3 правого сечоводу. Правобічний гідронефроз ІІІ ст. Правобічна ниркова коліка", - йдеться у дописі медиків.
З використанням літотріптора камінь подрібнили до дрібних фрагментів, які за допомогою петлі та щипців видалили.
Пацієнтка почувається добре, наступного дня після оперативного втручання її виписали додому.
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Про це інформують на Фейсбук-сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.
60-річна жінка була госпіталізована в урологічне відділення зі скаргами на сильні болі в попереку справа, нудоту, загальну слабкість.
Розповідають, що провели комп’ютерну томографію, на якій діагностували камінь верхньої третини правого сечоводу розміром 19х6 мм.
"Діагноз: Сечокам’яна хвороба. Конкремент в/3 правого сечоводу. Правобічний гідронефроз ІІІ ст. Правобічна ниркова коліка", - йдеться у дописі медиків.
З використанням літотріптора камінь подрібнили до дрібних фрагментів, які за допомогою петлі та щипців видалили.
Пацієнтка почувається добре, наступного дня після оперативного втручання її виписали додому.
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Коментарі 1
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