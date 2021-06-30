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Волинські медики видалили жінці камінь без жодного надрізу

Волинські медики видалили жінці камінь без жодного надрізу
Пацієнтці Нововолинської центральної міської лікарні видалили 2-сантиметровий камінь без жодного надрізу.

Про це інформують на Фейсбук-сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.

60-річна жінка була госпіталізована в урологічне відділення зі скаргами на сильні болі в попереку справа, нудоту, загальну слабкість.

Розповідають, що провели комп’ютерну томографію, на якій діагностували камінь верхньої третини правого сечоводу розміром 19х6 мм.

"Діагноз: Сечокам’яна хвороба. Конкремент в/3 правого сечоводу. Правобічний гідронефроз ІІІ ст. Правобічна ниркова коліка", - йдеться у дописі медиків.

З використанням літотріптора камінь подрібнили до дрібних фрагментів, які за допомогою петлі та щипців видалили.

Пацієнтка почувається добре, наступного дня після оперативного втручання її виписали додому.

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Теги: Нововолинськ, медики, видалили камінь
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