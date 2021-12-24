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У Луцьку в лікарні чоловік порізав собі обличчя лезом

У Луцьку в лікарні чоловік порізав собі обличчя лезом
Вранці 5 лютого поліцейські отримали виклик про неадекватну поведінку лучанина у квартирі на проспекті Грушевського.

Про це інформує 12 канал.

Виявилося, що чоловік заявниці має проблеми з психікою та перебуває на обліку. Патрульні супроводили “швидку” до спеціалізованого медзакладу.

Вже в лікарні чоловік дістав з-під язика лезо і порізав собі обличчя та шию. На щастя, поряд були медики, тож серйозних пошкоджень пацієнт собі не завдав.

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Теги: порізав обличчя, чоловік, Луцьк
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