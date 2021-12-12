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Покарали чоловіка, який п'яним побив патрульного у Луцьку і відібрав у нього пістолет

Покарали чоловіка, який п'яним побив патрульного у Луцьку і відібрав у нього пістолет
В обласному центрі Волині п’яний чоловік відібрав пістолет та побив патрульного, який приїхав на виклик.

Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише ІА Волинські новини.

Злочин трапився 3 листопада. Патрульні прибули на виклик за адресою, де виявили п’яного обвинуваченого на дев’ятому поверсі будинку у загальному коридорі.

Чоловік не відповів поліцейським на запитання, чому він перебуває у цьому будинку, натомість вдарив одного з них ліктем в обличчя. Після цього дебошир нанісш ще низку ударів кулаками по голові та обличчі патрульного. На цьому чоловік не заспокоївся – розстебнувши кобуру, він відібрав у поліцейського табельний пістолет «Форт-17» та набої. Однак чоловік не завершив злочин, адже таки був затриманий працівниками поліції.

У суді злочинець не заперечував своєї вини, підтвердивши обставини справи. Оскільки чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності, суд реальний строк на 4,5 року замінив умовним на два роки.

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Теги: патрульний, побиття, суд, Луцьк
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Коментарі 1
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Патрульного, а це поліцейський, спеціально навчена людина, побив і пограбував п'яничка! Стид-позор! Та це ж невідповідність займаній посаді. Такому не можна відро іржаве довірити, не те що пістолет
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