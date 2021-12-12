Покарали чоловіка, який п'яним побив патрульного у Луцьку і відібрав у нього пістолет





Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише



Злочин трапився 3 листопада. Патрульні прибули на виклик за адресою, де виявили п’яного обвинуваченого на дев’ятому поверсі будинку у загальному коридорі.



Чоловік не відповів поліцейським на запитання, чому він перебуває у цьому будинку, натомість вдарив одного з них ліктем в обличчя. Після цього дебошир нанісш ще низку ударів кулаками по голові та обличчі патрульного. На цьому чоловік не заспокоївся – розстебнувши кобуру, він відібрав у поліцейського табельний пістолет «Форт-17» та набої. Однак чоловік не завершив злочин, адже таки був затриманий працівниками поліції.



У суді злочинець не заперечував своєї вини, підтвердивши обставини справи. Оскільки чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності, суд реальний строк на 4,5 року замінив умовним на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині п’яний чоловік відібрав пістолет та побив патрульного, який приїхав на виклик.Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише ІА Волинські новини. Злочин трапився 3 листопада. Патрульні прибули на виклик за адресою, де виявили п’яного обвинуваченого на дев’ятому поверсі будинку у загальному коридорі.Чоловік не відповів поліцейським на запитання, чому він перебуває у цьому будинку, натомість вдарив одного з них ліктем в обличчя. Після цього дебошир нанісш ще низку ударів кулаками по голові та обличчі патрульного. На цьому чоловік не заспокоївся – розстебнувши кобуру, він відібрав у поліцейського табельний пістолет «Форт-17» та набої. Однак чоловік не завершив злочин, адже таки був затриманий працівниками поліції.У суді злочинець не заперечував своєї вини, підтвердивши обставини справи. Оскільки чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності, суд реальний строк на 4,5 року замінив умовним на два роки.

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