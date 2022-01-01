У волинському місті хочуть створити алею сакур
Сьогодні, 19:05
У Володимирі розглядають можливість висадження алеї сакур, Ідею створення такої алеї підтримав Ігор Гузь та обговорив питання з Ігорем Пальонкою 3-го лютого.
Про це пише БУГ.
Запитання про те, що мер анонсував створення алеї сакур чи павловній поставили Ігорю Гузю під час прямого ефіру у фейсбуці, де обговорювали майбутнє Володимира.
Як розповів Ігор Гузь, ця ідея личить місту. Нардеп згодом додав на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, що вони з міським головою обговорили питання та вивчать можливості, місця та вартість можливого облаштування алеї сакур у місті.
Наскільки відомо, йдеться про ймовірні місця на вулиці Устилузькій та Шевченка.
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Про це пише БУГ.
Запитання про те, що мер анонсував створення алеї сакур чи павловній поставили Ігорю Гузю під час прямого ефіру у фейсбуці, де обговорювали майбутнє Володимира.
Як розповів Ігор Гузь, ця ідея личить місту. Нардеп згодом додав на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, що вони з міським головою обговорили питання та вивчать можливості, місця та вартість можливого облаштування алеї сакур у місті.
Наскільки відомо, йдеться про ймовірні місця на вулиці Устилузькій та Шевченка.
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