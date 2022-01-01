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У волинському місті хочуть створити алею сакур

У волинському місті хочуть створити алею сакур
У Володимирі розглядають можливість висадження алеї сакур, Ідею створення такої алеї підтримав Ігор Гузь та обговорив питання з Ігорем Пальонкою 3-го лютого.

Про це пише БУГ.

Запитання про те, що мер анонсував створення алеї сакур чи павловній поставили Ігорю Гузю під час прямого ефіру у фейсбуці, де обговорювали майбутнє Володимира.

Як розповів Ігор Гузь, ця ідея личить місту. Нардеп згодом додав на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, що вони з міським головою обговорили питання та вивчать можливості, місця та вартість можливого облаштування алеї сакур у місті.

Наскільки відомо, йдеться про ймовірні місця на вулиці Устилузькій та Шевченка.

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Теги: Володимир, алея сакур
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