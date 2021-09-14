Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну
Сьогодні, 17:10
Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень, пише «Бабель».
«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторглася в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину», — повідомило агентство.
Заголовок провисів на сайті близько пів години, потім його видалили.
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Про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень, пише «Бабель».
«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторглася в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину», — повідомило агентство.
Заголовок провисів на сайті близько пів години, потім його видалили.
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