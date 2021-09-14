Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну

Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.Про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень, пише «Бабель».«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторглася в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину», — повідомило агентство.Заголовок провисів на сайті близько пів години, потім його видалили.