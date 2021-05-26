Сергій Притула створює свою партію





Про це повідомляє



На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.



Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня".



Нагадаємо, у квітні 2021 року Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії "Голос". Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла тоді Притулі, що - це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

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