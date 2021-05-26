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Сергій Притула створює свою партію

Сергій Притула створює свою партію
У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули.

Про це повідомляє Українська правда.

На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.

Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня".

Нагадаємо, у квітні 2021 року Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії "Голос". Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла тоді Притулі, що - це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

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Теги: Сергій Притула, політична партія
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Коментарі 1
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Ще тих мало клоунів а тут новий завоз
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