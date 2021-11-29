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У Луцьку загубилася бабуся

У Луцьку загубилася бабуся
5 лютого у Луцьку небайдужа жінка помітила розгублену бабусю у домашньому взутті та легкому вбранні на вулиці Героїв УПА. Розказати, хто вона і звідки, бабуся не могла. Перехожа викликала поліцію.

Про це повідомляє власний кореспондент 12 каналу.

Патрульним вдалося з’ясувати, що живе бабуся на вулиці Ціолковського (а це – за 2 км від місця, де її знайшли). Вона каже: вийшла прогулятися, а далі “ніби затьмарення”.

Правоохоронці разом із пенсіонеркою ходили вулицею і намагалися знайти людей, які її впізнають. На щастя, її будинок вдалося віднайти. Виявляється, бабуся живе одна.

Її благополучно доставили додому та зателефонували її рідним.

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Теги: бабуся, Луцьк, патрульні, заблукала
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