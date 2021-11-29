У Луцьку загубилася бабуся





Про це повідомляє власний кореспондент



Патрульним вдалося з’ясувати, що живе бабуся на вулиці Ціолковського (а це – за 2 км від місця, де її знайшли). Вона каже: вийшла прогулятися, а далі “ніби затьмарення”.



Правоохоронці разом із пенсіонеркою ходили вулицею і намагалися знайти людей, які її впізнають. На щастя, її будинок вдалося віднайти. Виявляється, бабуся живе одна.



Її благополучно доставили додому та зателефонували її рідним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 лютого у Луцьку небайдужа жінка помітила розгублену бабусю у домашньому взутті та легкому вбранні на вулиці Героїв УПА. Розказати, хто вона і звідки, бабуся не могла. Перехожа викликала поліцію.Про це повідомляє власний кореспондент 12 каналу. Патрульним вдалося з’ясувати, що живе бабуся на вулиці Ціолковського (а це – за 2 км від місця, де її знайшли). Вона каже: вийшла прогулятися, а далі “ніби затьмарення”.Правоохоронці разом із пенсіонеркою ходили вулицею і намагалися знайти людей, які її впізнають. На щастя, її будинок вдалося віднайти. Виявляється, бабуся живе одна.Її благополучно доставили додому та зателефонували її рідним.

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