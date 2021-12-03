На Волині знизилася кількість щоденних щеплень, – медики. ВІДЕО





Про це інформує



“Штам надзвичайно заразний, тут і інкубаційний період надзвичайно малий – до 96 годин. Із цим пов’язана така підвищена захворюваність”, – каже головна лікарка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.



За словами лікарів, якщо попередні різновиди ковіду більше полювали на старших та людей з ослабленим імунітетом, то Омікрон частіше вражає молодих. І поки МОЗ кричить про нові рекорди з кількості хворих на ковід українців, волиняни не поспішають робити щеплення. Ба більше, медики кажуть, що в області різко знизилася кількість щоденних щеплень.



Виявилося, що у драмтеатрі у вихідні не щеплюють. Пункт у поліклініці на проспекті Волі у вихідні працює з 9 до 15 години. Утім, довжелезної черги з охочих отримати дозу – тут немає. У коридорі лише двоє людей.



Небагато охочих і в поліклініці на Відродження.



“На сьогодні вакцинацію у нас пройшло 29 людей. Ну враховуючи, що зараз багато нових інфікувань, можливо, це нормально, що люди поки стримуються іти в поліклініку”, – припускає сімейна лікарка Лариса Мельничук.



Більше охочих вакцинуватися очікують, коли фіксуватимуть трохи меншу захворюваність. Утім, зауважує Лариса Мельничук, якщо на першу та другу дозу приходить не надто багато людей, то бажаючих вколоти третю – бустерну – дозу нині чимало. Особливо людей 70+.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 4 лютого на Волині виявили 1182 нові випадки коронавірусу. Медики кажуть: це стрімко поширюється новий штам Омікрон. Медики кажуть, що в області різко знизилася кількість щоденних щеплень.Про це інформує 12 канал. “Штам надзвичайно заразний, тут і інкубаційний період надзвичайно малий – до 96 годин. Із цим пов’язана така підвищена захворюваність”, – каже головна лікарка Волинської обласної інфекційної лікарніЗа словами лікарів, якщо попередні різновиди ковіду більше полювали на старших та людей з ослабленим імунітетом, то Омікрон частіше вражає молодих. І поки МОЗ кричить про нові рекорди з кількості хворих на ковід українців, волиняни не поспішають робити щеплення. Ба більше, медики кажуть, що в області різко знизилася кількість щоденних щеплень.Виявилося, що у драмтеатрі у вихідні не щеплюють. Пункт у поліклініці на проспекті Волі у вихідні працює з 9 до 15 години. Утім, довжелезної черги з охочих отримати дозу – тут немає. У коридорі лише двоє людей.Небагато охочих і в поліклініці на Відродження.“На сьогодні вакцинацію у нас пройшло 29 людей. Ну враховуючи, що зараз багато нових інфікувань, можливо, це нормально, що люди поки стримуються іти в поліклініку”, – припускає сімейна лікарка Лариса Мельничук.Більше охочих вакцинуватися очікують, коли фіксуватимуть трохи меншу захворюваність. Утім, зауважує, якщо на першу та другу дозу приходить не надто багато людей, то бажаючих вколоти третю – бустерну – дозу нині чимало. Особливо людей 70+.

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