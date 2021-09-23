Новим адвокатом нацгвардійця Рябчука став підозрюваний у вбивстві капітана СБУ з Луцька

Артемія Рябчука, якого затримали після стрілянини на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, коли загинули четверо військовослужбовців НГУ та жінка-контролер КПП, з'явилися нові адвокати. Один із них Денис Гордєєв, який відсидів за підозрою у вбивстві співробітника СБУ з Волині Віктора Мандзика.



І одразу сенсація: підозрюваний в умисному вбивстві відмовився від своїх показань, хоча під час обрання запобіжного заходу в суді визнав свою провину.



Про що це пише



Захист із бекграундом



Про створення ініціативної групи з підтримки Артемія Рябчука на своїй сторінці у Facebook заявила Лада Соколова. Вона та Дмитро Павліченко беруть участь у цьому як правозахисники, а ось новими адвокатами "дніпровського стрільця" стали Таміла Ульянова та Денис Гордєєв. Причому останній сам понад чотири роки провів за ґратами за підозрою



До цього часу немає відповіді на запитання, що ж тоді сталося на Донбасі. За версією слідства, у Мандзика у 2015 році стріляли на блокпості Волновахи, коли той намагався затримати фури з контрабандою на окуповану територію. Саме "Адвокату" (позивний Гордєєва, який тоді був добровольцем у зоні АТО) слідство інкримінувало скоєння фатального пострілу в СБУвця. Сам Гордєєв наполягає на тому, що Мандзика не вбивав, а намагався протидіяти контрабанді, яку нібито покривали силовики.



Те, що Артемій Рябчук справді підписав договір із новими адвокатами (раніше його інтереси представляв державний захисник Ігор Степанов), OBOZREVATEL підтвердила Таміла Ульянова.



"На сьогодні єдиними офіційними захисниками Артемія є два адвокати", – сказала Ульянова, маючи на увазі себе і Дениса Гордєєва. Проте на запитання, хто був ініціатором їхнього "залучення" до справи, не відповіла, оскільки це адвокатська таємниця.



Водночас у кількох групах підтримки Рябчука знову розпочали збір коштів. За даними мешканки Ізмаїла Єви Растовської, для оплати роботи захисників необхідно зібрати 20 тисяч доларів, а на картку довіреної особи матері Рябчука наразі зібрано 65 тисяч гривень. Відповідний скриншот листування з Маргаритою Рябчук дівчина виклала на своїй сторінці у Facebook.



Мати Артемія Маргарита досі перебуває у Росії, де живе її старша дочка Юлія. 54-річна жінка поїхала туди допомогти після народження другого онука, проте повертатися в Україну найближчим часом нібито не збирається через поганий стан здоров’я та погрози, які стали їй надходити в СМС-повідомленнях.



Водночас Таміла Ульянова розповіла нашим журналістам, що зараз адвокати перебувають на зв’язку з рідними Артемія. «Так, відбулося конфіденційне побачення з підзахисним. Процесуальні дії з ознайомлення наразі тривають», – додала адвокатка.



3 лютого з’явилася заява Артемія, що він відмовляється від своїх показань, які нібито дав «під психологічним тиском і в стані сильного душевного хвилювання». Сторона захисту підтвердила OBOZREVATEL, що ця заява написана Рябчуком особисто. А ось коментувати зміст поки що відмовилася.



Водночас у Держбюро розслідувань переконані, що слова про тиск не відповідають дійсності, оскільки всі слідчі дії було проведено за участю захисника Рябчука (тоді ще Степанова. – Ред.).



Цікаво, що Степанов зажадав визнати Артемія потерпілим і подав заяви до ДБР та військової прокуратури, щоб було відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями КК України:



406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості);



418 (порушення статутних правил караульної служби або патрулювання);



425 (недбале ставлення до військової служби);



426 (бездіяльність військової влади).



Проте новий адвокат Рябчука Денис Гордєєв уже заявив, що сьогодні питання про визнання Артемія потерпілою особою не розглядається взагалі. «Тому що це із загальної точки зору, з точки зору права на цей час не відповідає узгодженій позиції захисту та нашого підзахисного», – пояснив Гордєєв.



Співрозмовники OBOZREVATEL вважають, що така позиція свідчить про те, що Рябчука спробують повністю виправдати – без жодних знижок на причини, що могли призвести до страшної трагедії. Хоча раніше у суді нацгвардієць визнавав свою провину.



Нацгвардійцю «світить» тривала експертиза



Наразі Артемій Рябчук продовжує залишатися у слідчому ізоляторі, проте найближчим часом йому буде проведено стаціонарну психіатричну експертизу.



Як розповіли OBOZREVATEL у Держбюро розслідувань, для того щоб відправити Рябчука до відповідної установи, вже зібрали комплекс документів, проте ще необхідно отримати дозвіл суду.



Що стосується термінів проведення такої експертизи, вона може тривати півтора-два місяці – від початку до отримання висновку.



За тиждень перебування стрільця у дніпровському СІЗО його «шанувальники» організували йому кілька передач, у яких були продукти, постільна білизна та одяг. Із книг Рябчук попросив лише одну – підручник для вищих навчальних закладів російського видавництва «Жестова мова. Дактилологія». Навіщо – ніхто не розуміє.



А ось відучора всі передачі, за словами правозахисниці Лади Соколової, можна буде передавати виключно через адвокатів. «Вона сказала, що є загроза отруєння Артемія, тому такі запобіжні заходи», – розповів наш співрозмовник.



Також ширилося багато чуток про те, що Рябчука нібито сильно побили у день надходження до слідчого ізолятора. На це адвокатка Таміла Ульянова повідомила OBOZREVATEL, що «плітки та неаргументовані висловлювання сторонніх осіб – не коментуємо». Тому можна зробити висновок, що ніхто його не чіпав.



За словами Ульянової, 12 лютого відбудеться пресконференція, на якій буде озвучено більш детальну інформацію щодо цієї резонансної справи. Час та місце проведення стануть відомі пізніше.



«Нестерпно дивитися на це божевілля!»



Люди, які підтримують Рябчука та переконані у його невинуватості, готуються до проведення мітингів у великих містах України з провокативною назвою «Ні свавіллю Української армії!»



Факти нестатутних відносин і в Нацгвардії, і в інших структурах, звичайно ж, є, однак таку «огульну» назву дуже болісно сприйняли наші військові. А ось у пабліках російських пропагандистів із цього приводу – радісна вакханалія: мовляв, подивіться, українці збунтувалися проти своєї армії.



«З огляду на нинішню ситуацію біля наших кордонів – це вже схоже на інформаційно-психологічну операцію росіян», – вважає співрозмовник OBOZREVATEL у ЗСУ.



Не менш шоковані тим, що відбувається, друзі, родичі загиблих і постраждалих унаслідок стрілянини в Дніпрі.



«Це просто жахливо! Нестерпно дивитися на це божевілля, на те, як люди вважають Рябчука жертвою. Дехто зовсім збожеволів: стверджують, що «героя» підставили, стріляв не він, на відео з камер спостереження теж інша людина. Ба більше, навіть загибель наших рідних вважають якоюсь «побічкою». Мовляв, так вийшло. Люди! Агов! Прокиньтеся!» – поділився з OBOZREVATEL брат одного із загиблих нацгвардійців.



За його словами, він сам свого часу відслужив, стикався з різним, але щоб холоднокровно розстріляти товаришів по службі – навіть думки не виникало. Що вже казати про вбивство цивільної жінки-контролера, у якої залишилася сиротою маленька донька.



Читати ще: «Нашого сина вбили, а Рябчук спрацював на випередження», – батько солдата, який загинув після тортур у тій же військовій частині



Нині родичі загиблих та постраждалих лише приходять до тями від події та починають стежити за розслідуванням справи. І, звичайно ж, вірять у справедливість. На їхню думку, це – довічне ув’язнення Артемія Рябчука.







Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.



Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцями зброї та бойових припасів) ККУ.



28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід Артемію Рябчуку – тримання під вартою у СІЗО №4 на 60 днів без права внесення застави.



Командування військової частини Національної гвардії у Дніпрі, де відбулося масове вбивство, звинуватили у низці серйозних злочинів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , якого затримали після стрілянини на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, коли загинули четверо військовослужбовців НГУ та жінка-контролер КПП, з'явилися нові адвокати. Один із них, який відсидів за підозрою у вбивстві співробітника СБУ з ВолиніІ одразу сенсація: підозрюваний в умисному вбивстві відмовився від своїх показань, хоча під час обрання запобіжного заходу в суді визнав свою провину.Про що це пише OBOZREVATEL Про створення ініціативної групи з підтримки Артемія Рябчука на своїй сторінці у Facebook заявилаВона таберуть участь у цьому як правозахисники, а ось новими адвокатами "дніпровського стрільця" сталита Денис Гордєєв. Причому останній сам понад чотири роки провів за ґратами за підозрою у вбивстві співробітника СБУ з Волині Віктора Мандзика , а вийшов на волю у 2019 році.До цього часу немає відповіді на запитання, що ж тоді сталося на Донбасі. За версією слідства, у Мандзика у 2015 році стріляли на блокпості Волновахи, коли той намагався затримати фури з контрабандою на окуповану територію. Саме "Адвокату" (позивний Гордєєва, який тоді був добровольцем у зоні АТО) слідство інкримінувало скоєння фатального пострілу в СБУвця. Сам Гордєєв наполягає на тому, що Мандзика не вбивав, а намагався протидіяти контрабанді, яку нібито покривали силовики.Те, що Артемій Рябчук справді підписав договір із новими адвокатами (раніше його інтереси представляв державний захисник), OBOZREVATEL підтвердила Таміла Ульянова."На сьогодні єдиними офіційними захисниками Артемія є два адвокати", – сказала Ульянова, маючи на увазі себе і Дениса Гордєєва. Проте на запитання, хто був ініціатором їхнього "залучення" до справи, не відповіла, оскільки це адвокатська таємниця.Водночас у кількох групах підтримки Рябчука знову розпочали збір коштів. За даними мешканки Ізмаїла, для оплати роботи захисників необхідно зібрати 20 тисяч доларів, а на картку довіреної особи матері Рябчука наразі зібрано 65 тисяч гривень. Відповідний скриншот листування з Маргаритою Рябчук дівчина виклала на своїй сторінці у Facebook.Мати Артеміядосі перебуває у Росії, де живе її старша дочка Юлія. 54-річна жінка поїхала туди допомогти після народження другого онука, проте повертатися в Україну найближчим часом нібито не збирається через поганий стан здоров’я та погрози, які стали їй надходити в СМС-повідомленнях.Водночас Таміла Ульянова розповіла нашим журналістам, що зараз адвокати перебувають на зв’язку з рідними Артемія. «Так, відбулося конфіденційне побачення з підзахисним. Процесуальні дії з ознайомлення наразі тривають», – додала адвокатка.3 лютого з’явилася заява Артемія, що він відмовляється від своїх показань, які нібито дав «під психологічним тиском і в стані сильного душевного хвилювання». Сторона захисту підтвердила OBOZREVATEL, що ця заява написана Рябчуком особисто. А ось коментувати зміст поки що відмовилася.Водночас у Держбюро розслідувань переконані, що слова про тиск не відповідають дійсності, оскільки всі слідчі дії було проведено за участю захисника Рябчука (тоді ще Степанова. – Ред.).Цікаво, що Степанов зажадав визнати Артемія потерпілим і подав заяви до ДБР та військової прокуратури, щоб було відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями КК України:406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості);418 (порушення статутних правил караульної служби або патрулювання);425 (недбале ставлення до військової служби);426 (бездіяльність військової влади).Проте новий адвокат Рябчука Денис Гордєєв уже заявив, що сьогодні питання про визнання Артемія потерпілою особою не розглядається взагалі. «Тому що це із загальної точки зору, з точки зору права на цей час не відповідає узгодженій позиції захисту та нашого підзахисного», – пояснив Гордєєв.Співрозмовники OBOZREVATEL вважають, що така позиція свідчить про те, що Рябчука спробують повністю виправдати – без жодних знижок на причини, що могли призвести до страшної трагедії. Хоча раніше у суді нацгвардієць визнавав свою провину.Наразі Артемій Рябчук продовжує залишатися у слідчому ізоляторі, проте найближчим часом йому буде проведено стаціонарну психіатричну експертизу.Як розповіли OBOZREVATEL у Держбюро розслідувань, для того щоб відправити Рябчука до відповідної установи, вже зібрали комплекс документів, проте ще необхідно отримати дозвіл суду.Що стосується термінів проведення такої експертизи, вона може тривати півтора-два місяці – від початку до отримання висновку.За тиждень перебування стрільця у дніпровському СІЗО його «шанувальники» організували йому кілька передач, у яких були продукти, постільна білизна та одяг. Із книг Рябчук попросив лише одну – підручник для вищих навчальних закладів російського видавництва «Жестова мова. Дактилологія». Навіщо – ніхто не розуміє.А ось відучора всі передачі, за словами правозахисниці Лади Соколової, можна буде передавати виключно через адвокатів. «Вона сказала, що є загроза отруєння Артемія, тому такі запобіжні заходи», – розповів наш співрозмовник.Також ширилося багато чуток про те, що Рябчука нібито сильно побили у день надходження до слідчого ізолятора. На це адвокатка Таміла Ульянова повідомила OBOZREVATEL, що «плітки та неаргументовані висловлювання сторонніх осіб – не коментуємо». Тому можна зробити висновок, що ніхто його не чіпав.За словами Ульянової, 12 лютого відбудеться пресконференція, на якій буде озвучено більш детальну інформацію щодо цієї резонансної справи. Час та місце проведення стануть відомі пізніше.Люди, які підтримують Рябчука та переконані у його невинуватості, готуються до проведення мітингів у великих містах України з провокативною назвою «Ні свавіллю Української армії!»Факти нестатутних відносин і в Нацгвардії, і в інших структурах, звичайно ж, є, однак таку «огульну» назву дуже болісно сприйняли наші військові. А ось у пабліках російських пропагандистів із цього приводу – радісна вакханалія: мовляв, подивіться, українці збунтувалися проти своєї армії.«З огляду на нинішню ситуацію біля наших кордонів – це вже схоже на інформаційно-психологічну операцію росіян», – вважає співрозмовник OBOZREVATEL у ЗСУ.Не менш шоковані тим, що відбувається, друзі, родичі загиблих і постраждалих унаслідок стрілянини в Дніпрі.«Це просто жахливо! Нестерпно дивитися на це божевілля, на те, як люди вважають Рябчука жертвою. Дехто зовсім збожеволів: стверджують, що «героя» підставили, стріляв не він, на відео з камер спостереження теж інша людина. Ба більше, навіть загибель наших рідних вважають якоюсь «побічкою». Мовляв, так вийшло. Люди! Агов! Прокиньтеся!» – поділився з OBOZREVATEL брат одного із загиблих нацгвардійців.За його словами, він сам свого часу відслужив, стикався з різним, але щоб холоднокровно розстріляти товаришів по службі – навіть думки не виникало. Що вже казати про вбивство цивільної жінки-контролера, у якої залишилася сиротою маленька донька.Читати ще: «Нашого сина вбили, а Рябчук спрацював на випередження», – батько солдата, який загинув після тортур у тій же військовій частиніНині родичі загиблих та постраждалих лише приходять до тями від події та починають стежити за розслідуванням справи. І, звичайно ж, вірять у справедливість. На їхню думку, це – довічне ув’язнення Артемія Рябчука. Нагадаємо , близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по варті військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцями зброї та бойових припасів) ККУ.28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід Артемію Рябчуку – тримання під вартою у СІЗО №4 на 60 днів без права внесення застави.Командування військової частини Національної гвардії у Дніпрі, де відбулося масове вбивство, звинуватили у низці серйозних злочинів.

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