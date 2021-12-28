Маршрутка №30 у Луцьку їздитиме тепер на 40-й квартал. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
У Луцьку вирішили змінити схему руху маршрутки №30.
Про це в ефірі програми “Актуально” розповів головний транспортник Луцька Віктор Главічка.
“Ми зважили на звернення жителів Володимирської. Там виникли певні проблеми у зв’язку з відмовою одного з перевізників здійснювати перевезення, а також зі зміною маршрутів деяких автобусів. Ми змінюємо маршрут №30. Промоніторили ситуацію, вивчили це питання і продовжуємо маршрут до вулиці Карбишева. Це робиться для зручності людей”, – каже Главічка.
За його словами, під час засідання виконавчого комітету оголосили конкурс на маршрути №10 та №30. А останньому ще й змінили схему руху. Тепер автобуси будуть рухатися так: с. Богушівка, с. Забороль, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева.
Усього на маршруті має бути 8 автобусів, час очікування – до 16 хвилин.
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Про це в ефірі програми “Актуально” розповів головний транспортник Луцька Віктор Главічка.
“Ми зважили на звернення жителів Володимирської. Там виникли певні проблеми у зв’язку з відмовою одного з перевізників здійснювати перевезення, а також зі зміною маршрутів деяких автобусів. Ми змінюємо маршрут №30. Промоніторили ситуацію, вивчили це питання і продовжуємо маршрут до вулиці Карбишева. Це робиться для зручності людей”, – каже Главічка.
За його словами, під час засідання виконавчого комітету оголосили конкурс на маршрути №10 та №30. А останньому ще й змінили схему руху. Тепер автобуси будуть рухатися так: с. Богушівка, с. Забороль, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева.
Усього на маршруті має бути 8 автобусів, час очікування – до 16 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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