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Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО

Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Після проведення реставраційних робіт в експозицію Музею Волинської ікони повернули художній твір "Воздвиження Чесного Хреста", який був написаний в першій половині 17 століття в селі Верхнів Іваничівського району.

Про це повідомили на сторінці музею.

Автором твору є «Волинський іконописець 1630 року».

Ікона була привезена у фонди Волинського краєзнавчого музею у 1981 р. учасниками експедицій по обстеженню храмів області. У щоденнику експедицій зазначено, що церква на той час була закрита і стан церковних речей був аварійним.

Живописний шар ікони «Воздвиження Чесного Хреста» знаходився у незадовільному стані: осипи левкасу до дошки, втрачені композиційні частини, стійке пилове забруднення. Через свій стан ікона довгий час знаходилася на реставрації, адже реставраційний процес був складним.

Твір доповнив творчу спадщину «Волинського іконописця 1630 року», що представлена в окремому залі музею.

У центрі ікони зображений патріарх Макарій з величезним чотириконечним хрестом. Обабіч нього на амвоні – два диякони. Хрест підтримують два архієреї: єрусалимський єпископ Киріяк та митрополит Захарій.

Нижня частина ікони найбільш постраждала від часу. Серед натовпу виділяється постать царя Костянтина. В іконі, як і у інших творах майстра, велика роль відводиться архітектурі. Масивні споруди з центральним храмом, двома вежами і дзвіницею з підвішеним дзвоном з’єднані високими стінами.

Стіни храму та веж іконописець прикрашає ледь прописаними карнизами, пілястрами, круглими та аркоподібними вікнами. Колорит пам’ятки відповідає іншим творам маляра. Тут домінує вохра різних відтінків, біла та блакитна фарби. Тонка чорна лінія окреслює лики і постаті персонажів.

Аналогічну композиційну схему «Волинський іконописець 1630 року» використовує в інших іконах «Воздвиження Чесного Хреста», які нині зберігаються у колекціях Львівської картинної галереї та Національного музею у Варшаві.
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО

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Теги: музей, Луцьк, ікона
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