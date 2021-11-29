99-річна волинянка поділилася секретом довголіття. ВІДЕО

Ганна Патріарх сама доглядає господарство, танцює, співає та пише вірші, частина з яких є автобіографічними.



Про це розповіла



За все життя жінка жодного разу не лежала у лікарні.



Ганна Патріарх народилася в багатодітній сім`ї. Розповідає: всього у родині було вісім дітей, серед рідних теж були довгожителі. Торік, на 101-му році життя, померла її старша сестра.



На городі жінка вирощує лікувальні трави: канупер, мелісу та м'яту. "Як зуб болить, то я лепехи пахущої на трійцю намочив кореня, заложив і знімай. А голова як болить, то я найду що пити", – розповідає пенсіонерка. З її слів, головний секрет довголіття – мирне життя і щоденна праця.



Попри вік, каже жінка, має добру пам'ять. Вірші та пісні ніколи не записує, усе тримає в голові. Єдине про що жалкує, зізнається довгожителька, що доживати вік доводиться на самоті. Вести господарство жінці допомагають волонтери.



У серпні цього року Ганна Патріарх святкуватиме 100-літній ювілей.





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