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В Україні знову зросли ціни на хліб

В Україні знову зросли ціни на хліб
В Україні знову зросли ціни на хліб: вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років.

Про це ровідомляє Agravery.com.

У лютому 0,6 кг хліба у супермаркеті коштує 25,9 грн. Здорожчав у магазинах і нарізний хліб вагою 0,6 кг: коштує 25,5 грн, що на понад гривню більше, ніж у січні.

Ресурс пише, що від серпня 2021 року ціни на пшеничний хліб почали зростати. До вересня ціна збільшилася на 0,45 грн. Хліб коштував 23,4 грн. Від того часу вартість хліба щомісяця зростає. Наразі коштує 25,9 грн.

Виріс у ціні і житній хліб. У січні у супермаркетах ціна хліба становила 30,6 грн за 0,9 кг. У лютому вартість сягнула 31,5 грн.

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Теги: ціни, хліб
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