Гравці ФК «Волинь» повернуться на поле після захворювання
Сьогодні, 05:00
Футболісти ФК "Волинь" повертаються до участі у зимовому зборі після того, як через масову захворюваність, більше тижня були на карантині.
Про це інформує пресслужба клубу.
4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.
В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.
15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.
Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.
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Про це інформує пресслужба клубу.
4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.
В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.
15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.
Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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