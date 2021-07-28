Гравці ФК «Волинь» повернуться на поле після захворювання





Про це інформує



4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.



В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.



15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.



Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболісти ФК "Волинь" повертаються до участі у зимовому зборі після того, як через масову захворюваність, більше тижня були на карантині.Про це інформує пресслужба клубу.4 лютого гравці пройшли медогляд та контрольне тестування на COVID-19. Результати усіх тестів – негативні.В клубі також повідомили, що команда змінила плани на другому зимовому зборі. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічнізіграють проти волочиського "Агробізнеса", а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковелі.15 лютого ФК "Волинь" зіграє спаринг проти команди "Фенікс", з якою мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого.Усі подальші збори зимового міжсезоння відбуватимуться за раніше затвердженим планом, – наголосили в пресслужбі клубу.

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