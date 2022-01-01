У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО





Про це інформує



Учасники виявили бажання взяти участь у навчаннях, щоб бути готовими до можливого російського наступу і дати зрозуміти окупантам, що земля під їх ногами горітиме.



Присутні ознайомилися із правилами поводження зі зброєю, основними положеннями для стрільби та протоколами з надання допомоги під вогнем TCCC MARCH.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 40 ковельчан взяло участь у вишколі з основ військової підготовки. Захід організовано Громадським штабом оборони Ковеля за підтримки ГО «ВАТРА», ЦНПВ «Волинська Січ», СК «СІЧ» та Національного Корпусу.Про це інформує «Ковель медіа» Учасники виявили бажання взяти участь у навчаннях, щоб бути готовими до можливого російського наступу і дати зрозуміти окупантам, що земля під їх ногами горітиме.Присутні ознайомилися із правилами поводження зі зброєю, основними положеннями для стрільби та протоколами з надання допомоги під вогнем TCCC MARCH.

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