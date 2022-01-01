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У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО

У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
Понад 40 ковельчан взяло участь у вишколі з основ військової підготовки. Захід організовано Громадським штабом оборони Ковеля за підтримки ГО «ВАТРА», ЦНПВ «Волинська Січ», СК «СІЧ» та Національного Корпусу.

Про це інформує «Ковель медіа».

Учасники виявили бажання взяти участь у навчаннях, щоб бути готовими до можливого російського наступу і дати зрозуміти окупантам, що земля під їх ногами горітиме.

Присутні ознайомилися із правилами поводження зі зброєю, основними положеннями для стрільби та протоколами з надання допомоги під вогнем TCCC MARCH.
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО
У волинському місті відбувся вишкіл з основ військової підготовки для цивільних осіб. ФОТО

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Теги: вишкіл, Ковель, військова підготовка
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