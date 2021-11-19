В Україні запрацювала «гаряча лінія» тероборони
Сьогодні, 08:00
В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Сил тероборони.
Як зазначається, на «гарячу лінію» територіальної оборони можна зателефонувати за номером 0800507028. Усі дзвінки – безкоштовні. Звернувшись до Call-центру, українці зможуть отримати відповіді на наступні питання:
- як потрапити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
- як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;
- які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил тероборони.
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Про це повідомляють на Facebook-сторінці Сил тероборони.
Як зазначається, на «гарячу лінію» територіальної оборони можна зателефонувати за номером 0800507028. Усі дзвінки – безкоштовні. Звернувшись до Call-центру, українці зможуть отримати відповіді на наступні питання:
- як потрапити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
- як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;
- які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил тероборони.
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