За минулу дбу в Україні зафіксували 27 851 випадок COVID-19
Сьогодні, 09:05
За добу 05 лютого в Україні зафіксували 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед хворих – 2 597 дітей та 431 медпрацівник, - повідомляють у МОЗ.
Також 34 305 людей вакциновалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.
Протягом минулої доби:
◾ госпіталізували – 4 219 осіб;
◾ летальних випадків – 109;
◾ одужало – 6 089 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 284 059 осіб;
◾ одужало – 3 676 068 осіб;
◾ летальних випадків – 101 277
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.
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Серед хворих – 2 597 дітей та 431 медпрацівник, - повідомляють у МОЗ.
Також 34 305 людей вакциновалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.
Протягом минулої доби:
◾ госпіталізували – 4 219 осіб;
◾ летальних випадків – 109;
◾ одужало – 6 089 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 284 059 осіб;
◾ одужало – 3 676 068 осіб;
◾ летальних випадків – 101 277
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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