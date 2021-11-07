За минулу дбу в Україні зафіксували 27 851 випадок COVID-19





Серед хворих – 2 597 дітей та 431 медпрацівник, - повідомляють у МОЗ.



Також 34 305 людей вакциновалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.



Протягом минулої доби:

◾ госпіталізували – 4 219 осіб;

◾ летальних випадків – 109;

◾ одужало – 6 089 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 284 059 осіб;

◾ одужало – 3 676 068 осіб;

◾ летальних випадків – 101 277

◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

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