6 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:23
Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять блаженної Ксенії. Вона прославилася своєю скромністю, побожністю і великою любов'ю до нужденних.
У народі день назвали "Аксіньїним", або "Ксенія Полузимница", - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Не можна стригти волосся, нігті, міняти ліжко на чисте, не підмітайте і не періть. Також не бажано ставити квас або брагу. Не розповідайте свої сни.
Прикмети на 6 лютого
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
безвітряно - липень буде теплим;
яка погода в цей день - такою вона буде всю весну;
багато зірок на небі - скоро буде тепло, якщо їх мало - до негоди.
Іменини 6 лютого у Ксенії, Герасима, Дениса, Тимофія, Агапія і Миколи.
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У народі день назвали "Аксіньїним", або "Ксенія Полузимница", - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Не можна стригти волосся, нігті, міняти ліжко на чисте, не підмітайте і не періть. Також не бажано ставити квас або брагу. Не розповідайте свої сни.
Прикмети на 6 лютого
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
безвітряно - липень буде теплим;
яка погода в цей день - такою вона буде всю весну;
багато зірок на небі - скоро буде тепло, якщо їх мало - до негоди.
Іменини 6 лютого у Ксенії, Герасима, Дениса, Тимофія, Агапія і Миколи.
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