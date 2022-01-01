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Назвали ймовірну причину задишки після COVID-19

Назвали ймовірну причину задишки після COVID-19
Вчені Оксфордського університету виявили аномалії в легенях людини, які можуть бути причиною задишки у людей, які перехворіли на коронавірус.

У пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Про це пише Кореспондент, посилаючись на The Guardian.

Дослідники з'ясували, що COVID-19 може мікроскопічно вражати легені. Тому зміни в органі неможливо визначити за допомогою звичайних тестів.

У рамках експерименту, в якому брали участь 36 осіб, було порівняно три групи пацієнтів - з постковідом та задовільними результатами КТ, перехворілих на коронавірус близько трьох місяців тому і повністю здорових людей.

Оскільки всі КТ не показали зміни у легенях, 36 пацієнтам зробили ще й МРТ.

Виявилося, що у пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Хоча всі тести були негативними.

Подібні відхилення були і у пацієнтів, які потрапили до лікарні з тяжкою формою COVID-19.

Вчені вважають, що вірус викликає своєрідну стійку аномалію в мікроструктурі легень або їхніх судинах.

Тому функції органу - обмін вуглекислим газом і киснем може бути порушеними навіть за нормальної структури легень.

Варто зазначити, що робота вчених ще не отримала незалежної оцінки.

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Теги: коронавірус, задишка
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