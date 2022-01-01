Назвали ймовірну причину задишки після COVID-19





У пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Про це пише



Дослідники з'ясували, що COVID-19 може мікроскопічно вражати легені. Тому зміни в органі неможливо визначити за допомогою звичайних тестів.



У рамках експерименту, в якому брали участь 36 осіб, було порівняно три групи пацієнтів - з постковідом та задовільними результатами КТ, перехворілих на коронавірус близько трьох місяців тому і повністю здорових людей.



Оскільки всі КТ не показали зміни у легенях, 36 пацієнтам зробили ще й МРТ.



Виявилося, що у пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Хоча всі тести були негативними.



Подібні відхилення були і у пацієнтів, які потрапили до лікарні з тяжкою формою COVID-19.



Вчені вважають, що вірус викликає своєрідну стійку аномалію в мікроструктурі легень або їхніх судинах.



Тому функції органу - обмін вуглекислим газом і киснем може бути порушеними навіть за нормальної структури легень.



Варто зазначити, що робота вчених ще не отримала незалежної оцінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені Оксфордського університету виявили аномалії в легенях людини, які можуть бути причиною задишки у людей, які перехворіли на коронавірус.У пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Про це пише Кореспондент , посилаючись на The Guardian.Дослідники з'ясували, що COVID-19 може мікроскопічно вражати легені. Тому зміни в органі неможливо визначити за допомогою звичайних тестів.У рамках експерименту, в якому брали участь 36 осіб, було порівняно три групи пацієнтів - з постковідом та задовільними результатами КТ, перехворілих на коронавірус близько трьох місяців тому і повністю здорових людей.Оскільки всі КТ не показали зміни у легенях, 36 пацієнтам зробили ще й МРТ.Виявилося, що у пацієнтів з постковідом спостерігалися значні порушення у постачанні кисню з легенів у кров. Хоча всі тести були негативними.Подібні відхилення були і у пацієнтів, які потрапили до лікарні з тяжкою формою COVID-19.Вчені вважають, що вірус викликає своєрідну стійку аномалію в мікроструктурі легень або їхніх судинах.Тому функції органу - обмін вуглекислим газом і киснем може бути порушеними навіть за нормальної структури легень.Варто зазначити, що робота вчених ще не отримала незалежної оцінки.

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