На голову волинської громади напали з гранатою
Сьогодні, 11:46
На очільника Мар’янівської громади напали з гранатою. Він запевняє, що це зробив член виконкому.
Після консультації з юридичним відділом у своєму кабінеті, каже голова громади Олег Басалик, він йшов у сесійну залу продовжувати засідання. Але обговорити усі заплановані питання так і не встигли. На голову громади напали, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
“Спустився на низ в приміщення, він йшов ззаду. Коли я зайшов в тамбур, він мене ззаду схопив за голову, притиснув, вийняв гранату”, – переповідає події селищний голова.
З його слів, нападник – член виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради. Зробив він це нібито після відмови обговорити деякі питання наодинці у кабінеті.
“В момент нападу підбігли працівники, які здійснюють ремонт в будинку культури, розтягнули нас. Він (нападник, – ред.) ще вдарив мене гранатою по голові і швидко покинув приміщення”, – каже Олег Басалик.
Очільник громади відразу ж викликав “швидку” і поліцію. А вже згодом звернувся до райдержадміністрації, адже, скаржиться, на допиті очевидців дії правоохоронців завершилися.
“Всіх учасників інциденту встановили, опитали. Людина, на яку вказував потерпілий, всіляко заперечує напад. Каже, що між ними особистий конфлікт. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Але триває подальша перевірка”, – розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
Як запевнив очільник громади, його нападник обіцяв повернутися.
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Після консультації з юридичним відділом у своєму кабінеті, каже голова громади Олег Басалик, він йшов у сесійну залу продовжувати засідання. Але обговорити усі заплановані питання так і не встигли. На голову громади напали, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
“Спустився на низ в приміщення, він йшов ззаду. Коли я зайшов в тамбур, він мене ззаду схопив за голову, притиснув, вийняв гранату”, – переповідає події селищний голова.
З його слів, нападник – член виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради. Зробив він це нібито після відмови обговорити деякі питання наодинці у кабінеті.
“В момент нападу підбігли працівники, які здійснюють ремонт в будинку культури, розтягнули нас. Він (нападник, – ред.) ще вдарив мене гранатою по голові і швидко покинув приміщення”, – каже Олег Басалик.
Очільник громади відразу ж викликав “швидку” і поліцію. А вже згодом звернувся до райдержадміністрації, адже, скаржиться, на допиті очевидців дії правоохоронців завершилися.
“Всіх учасників інциденту встановили, опитали. Людина, на яку вказував потерпілий, всіляко заперечує напад. Каже, що між ними особистий конфлікт. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Але триває подальша перевірка”, – розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
Як запевнив очільник громади, його нападник обіцяв повернутися.
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