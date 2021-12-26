На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла
Сьогодні, 09:38
За минулу добу на Волині зареєстрували 462 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляють у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
У Луцькому районі виявили 227 хворих:
• Луцька ТГ – 117
• Городищенська ТГ – 6
• Горохівська ТГ — 28
• Колківська ТГ – 20
• Копачівська ТГ – 1
• Мар’янівська ТГ — 8
• Підгайцівска ТГ – 4
• Рожищенська ТГ – 25
• Торчинська ТГ — 18
У Володимир-Волинському – 82 хворих:
• Володимир-Волинська ТГ – 30
• Затурцівська ТГ — 6
• Зимнівська ТГ – 3
• Іваничівська ТГ – 5
• Локачинська ТГ — 19
• Нововолинська ТГ –16
• Оваднівська ТГ- 2
• Павлівська ТГ – 1
У Камінь-Каширському районі зафіксували 66 хворих:
• К. Каширська ТГ – 40
• Любешівська ТГ – 14
• Маневицька ТГ –6
• Прилісненська ТГ – 5
• Сошичненська ТГ — 1
У Ковельському районі – 87 хворих:
• Голобська ТГ – 3
• Дубівська ТГ – 13
• Заболоттівська ТГ — 1
• Забродівська ТГ — 3
• Ковельська ТГ – 38
• Колодяжненська ТГ – 2
• Люблинецька ТГ – 1
• Ратнівська ТГ – 11
• Самарівська ТГ – 5
• Турійська ТГ – 10
Госпіталізували – 22 хворих, 440– лікуються амбулаторно.
Усього станом на 06 лютого в області зареєстровано 116492 випадки.
Одужало –103041 особа (за останню добу –23).
За минулу добу зафіксували летальний випадок у Камінь-Каширській громаді.
За добу 05 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 504 щеплення. Першою дозою щеплено – 167 осіб, другою дозою – 249 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 88 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341753 людини, отримали дві дози – 318523 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5650 людей. Загалом проведено 666336 щеплень.
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Про це повідомляють у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
У Луцькому районі виявили 227 хворих:
• Луцька ТГ – 117
• Городищенська ТГ – 6
• Горохівська ТГ — 28
• Колківська ТГ – 20
• Копачівська ТГ – 1
• Мар’янівська ТГ — 8
• Підгайцівска ТГ – 4
• Рожищенська ТГ – 25
• Торчинська ТГ — 18
У Володимир-Волинському – 82 хворих:
• Володимир-Волинська ТГ – 30
• Затурцівська ТГ — 6
• Зимнівська ТГ – 3
• Іваничівська ТГ – 5
• Локачинська ТГ — 19
• Нововолинська ТГ –16
• Оваднівська ТГ- 2
• Павлівська ТГ – 1
У Камінь-Каширському районі зафіксували 66 хворих:
• К. Каширська ТГ – 40
• Любешівська ТГ – 14
• Маневицька ТГ –6
• Прилісненська ТГ – 5
• Сошичненська ТГ — 1
У Ковельському районі – 87 хворих:
• Голобська ТГ – 3
• Дубівська ТГ – 13
• Заболоттівська ТГ — 1
• Забродівська ТГ — 3
• Ковельська ТГ – 38
• Колодяжненська ТГ – 2
• Люблинецька ТГ – 1
• Ратнівська ТГ – 11
• Самарівська ТГ – 5
• Турійська ТГ – 10
Госпіталізували – 22 хворих, 440– лікуються амбулаторно.
Усього станом на 06 лютого в області зареєстровано 116492 випадки.
Одужало –103041 особа (за останню добу –23).
За минулу добу зафіксували летальний випадок у Камінь-Каширській громаді.
За добу 05 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 504 щеплення. Першою дозою щеплено – 167 осіб, другою дозою – 249 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 88 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341753 людини, отримали дві дози – 318523 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5650 людей. Загалом проведено 666336 щеплень.
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