На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла





Про це повідомляють у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».



У Луцькому районі виявили 227 хворих:

• Луцька ТГ – 117

• Городищенська ТГ – 6

• Горохівська ТГ — 28

• Колківська ТГ – 20

• Копачівська ТГ – 1

• Мар’янівська ТГ — 8

• Підгайцівска ТГ – 4

• Рожищенська ТГ – 25

• Торчинська ТГ — 18



У Володимир-Волинському – 82 хворих:



• Володимир-Волинська ТГ – 30

• Затурцівська ТГ — 6

• Зимнівська ТГ – 3

• Іваничівська ТГ – 5

• Локачинська ТГ — 19

• Нововолинська ТГ –16

• Оваднівська ТГ- 2

• Павлівська ТГ – 1



У Камінь-Каширському районі зафіксували 66 хворих:

• К. Каширська ТГ – 40

• Любешівська ТГ – 14

• Маневицька ТГ –6

• Прилісненська ТГ – 5

• Сошичненська ТГ — 1



У Ковельському районі – 87 хворих:

• Голобська ТГ – 3

• Дубівська ТГ – 13

• Заболоттівська ТГ — 1

• Забродівська ТГ — 3

• Ковельська ТГ – 38

• Колодяжненська ТГ – 2

• Люблинецька ТГ – 1

• Ратнівська ТГ – 11

• Самарівська ТГ – 5

• Турійська ТГ – 10



Госпіталізували – 22 хворих, 440– лікуються амбулаторно.

Усього станом на 06 лютого в області зареєстровано 116492 випадки.

Одужало –103041 особа (за останню добу –23).



За минулу добу зафіксували летальний випадок у Камінь-Каширській громаді.



За добу 05 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 504 щеплення. Першою дозою щеплено – 167 осіб, другою дозою – 249 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 88 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341753 людини, отримали дві дози – 318523 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5650 людей. Загалом проведено 666336 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 462 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляють у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».У Луцькому районі виявили 227 хворих:• Луцька ТГ – 117• Городищенська ТГ – 6• Горохівська ТГ — 28• Колківська ТГ – 20• Копачівська ТГ – 1• Мар’янівська ТГ — 8• Підгайцівска ТГ – 4• Рожищенська ТГ – 25• Торчинська ТГ — 18У Володимир-Волинському – 82 хворих:• Володимир-Волинська ТГ – 30• Затурцівська ТГ — 6• Зимнівська ТГ – 3• Іваничівська ТГ – 5• Локачинська ТГ — 19• Нововолинська ТГ –16• Оваднівська ТГ- 2• Павлівська ТГ – 1У Камінь-Каширському районі зафіксували 66 хворих:• К. Каширська ТГ – 40• Любешівська ТГ – 14• Маневицька ТГ –6• Прилісненська ТГ – 5• Сошичненська ТГ — 1У Ковельському районі – 87 хворих:• Голобська ТГ – 3• Дубівська ТГ – 13• Заболоттівська ТГ — 1• Забродівська ТГ — 3• Ковельська ТГ – 38• Колодяжненська ТГ – 2• Люблинецька ТГ – 1• Ратнівська ТГ – 11• Самарівська ТГ – 5• Турійська ТГ – 10Госпіталізували – 22 хворих, 440– лікуються амбулаторно.Усього станом на 06 лютого в області зареєстровано 116492 випадки.Одужало –103041 особа (за останню добу –23).За минулу добу зафіксували летальний випадок у Камінь-Каширській громаді.За добу 05 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 504 щеплення. Першою дозою щеплено – 167 осіб, другою дозою – 249 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 88 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341753 людини, отримали дві дози – 318523 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5650 людей. Загалом проведено 666336 щеплень.

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