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На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла

На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла
За минулу добу на Волині зареєстрували 462 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

У Луцькому районі виявили 227 хворих:
• Луцька ТГ – 117
• Городищенська ТГ – 6
• Горохівська ТГ — 28
• Колківська ТГ – 20
• Копачівська ТГ – 1
• Мар’янівська ТГ — 8
• Підгайцівска ТГ – 4
• Рожищенська ТГ – 25
• Торчинська ТГ — 18

У Володимир-Волинському – 82 хворих:

• Володимир-Волинська ТГ – 30
• Затурцівська ТГ — 6
• Зимнівська ТГ – 3
• Іваничівська ТГ – 5
• Локачинська ТГ — 19
• Нововолинська ТГ –16
• Оваднівська ТГ- 2
• Павлівська ТГ – 1

У Камінь-Каширському районі зафіксували 66 хворих:
• К. Каширська ТГ – 40
• Любешівська ТГ – 14
• Маневицька ТГ –6
• Прилісненська ТГ – 5
• Сошичненська ТГ — 1

У Ковельському районі – 87 хворих:
• Голобська ТГ – 3
• Дубівська ТГ – 13
• Заболоттівська ТГ — 1
• Забродівська ТГ — 3
• Ковельська ТГ – 38
• Колодяжненська ТГ – 2
• Люблинецька ТГ – 1
• Ратнівська ТГ – 11
• Самарівська ТГ – 5
• Турійська ТГ – 10

Госпіталізували – 22 хворих, 440– лікуються амбулаторно.
Усього станом на 06 лютого в області зареєстровано 116492 випадки.
Одужало –103041 особа (за останню добу –23).

За минулу добу зафіксували летальний випадок у Камінь-Каширській громаді.

За добу 05 лютого 2022 року проти COVID-19 в області проведено 504 щеплення. Першою дозою щеплено – 167 осіб, другою дозою – 249 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 88 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341753 людини, отримали дві дози – 318523 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5650 людей. Загалом проведено 666336 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть
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