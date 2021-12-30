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«Старий Луцьк» програв перший матч дербі у Рівному

«Старий Луцьк» програв перший матч дербі у Рівному
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» програв перший матч волинського дербі у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба лучан.

На старті матчу по 4 очки своїм командам принесли Адедиран та Швагринський. В перші хвилини гри лучани знаходили відповідь на атаки суперника, однак згодом гостям вдалося оформити відрив. У господарів розлагодилася атакувальна гра. Рівняни ж зуміли реалізувати низку своїх кидків і заволодіти солідним гандикапом 9-24.

Друга чверть у виконанні нашої команди була дещо кращою. Декілька очок приніс Глушко, здалеку влучив Рудаков. Втім у гостей розігрався Водолазьський, який раз за разом засмучував вболівальників лучан. Влучання Шемосюка з середньої дистанції стало останнім у десятихвилинці – 23:44.

Після великої перерви «Старий Луцьк» намагався зачепитися за позитивний результат, але суперник грав добре та й кидки лучан не потрапляли у ціль. За десять хвилин наша команда набрала всього 8 очок, а гості зуміли збільшити свою перевагу 31-64.

В останній чверті команда Володимира Журжія набрала стільки ж очок, скільки за попередні три десятихвилинки. Втім, на «камбек» волинян не вистачило – вдалося лише скоротити відставання. В господарів нарешті почало виходити в атаці. Лучани завелися, грали за себе і за травмованого Глушка. Тим не менш, фінальна сирена зафіксувала перемогу Рівного 62-78. Найрезультативнішим у складі господарів став Швагринський (16 очок, 6 підбирань). 6 лютого суперники зіграють ще один поєдинок.

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк
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