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На Волині кількість померлих перевищує кількість народжених

На Волині кількість померлих перевищує кількість народжених
На території Волинської області спостерігають скорочення населення. Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 1 022 100 осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.

Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021 року склало 5290 осіб. Природне скорочення становило 4945 осіб (на 1626 осіб більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 345 осіб (на 305 осіб більше).

Кількість живонароджених у січні–листопаді становила 9 086 осіб, померлих – 14 031 особу.

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Теги: населення, Волинь, Україна, статистика
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