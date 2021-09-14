На Волині кількість померлих перевищує кількість народжених
Сьогодні, 15:52
На території Волинської області спостерігають скорочення населення. Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 1 022 100 осіб.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021 року склало 5290 осіб. Природне скорочення становило 4945 осіб (на 1626 осіб більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 345 осіб (на 305 осіб більше).
Кількість живонароджених у січні–листопаді становила 9 086 осіб, померлих – 14 031 особу.
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Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021 року склало 5290 осіб. Природне скорочення становило 4945 осіб (на 1626 осіб більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 345 осіб (на 305 осіб більше).
Кількість живонароджених у січні–листопаді становила 9 086 осіб, померлих – 14 031 особу.
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