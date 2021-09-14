На Волині кількість померлих перевищує кількість народжених





Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.



Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021 року склало 5290 осіб. Природне скорочення становило 4945 осіб (на 1626 осіб більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 345 осіб (на 305 осіб більше).



Кількість живонароджених у січні–листопаді становила 9 086 осіб, померлих – 14 031 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області спостерігають скорочення населення. Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 1 022 100 осіб.Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021 року склало 5290 осіб. Природне скорочення становило 4945 осіб (на 1626 осіб більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 345 осіб (на 305 осіб більше).Кількість живонароджених у січні–листопаді становила 9 086 осіб, померлих – 14 031 особу.

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