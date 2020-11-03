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На Волині банда злодіїв-альпіністів хотіла обчистити квартиру

На Волині банда злодіїв-альпіністів хотіла обчистити квартиру
На Волині троє злодіїв за допомогою альпіністського обладнання хотіли обікрасти квартиру у багатоповерхівці на 175 тисяч гривень. Однак на лаві підсудних опинилося лише двоє злочинців.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

Як ідеться в матеріалах справи, двоє раніше судимих волинян під’їхали на авто до багатоквартирного будинку, з однієї з квартир якого хотіли вкрасти 175 тисяч гривень. Змовившись з невcтановленою досудовим розслідуванням особою, один з чоловіків зайшов з нею в під’їзд та на п’ятому поверсі допоміг вибратися на дах, з якого особа мала за допомогою альпіністського спорядження проникнути в квартиру та вкрасти гроші.

Після цього обвинувачені чекали безпосереднього виконавця крадіжки біля авто. Однак помітивши автомобіль поліції, вони втекли, не дочекавшись спільника.

Між прокурором та злочинцями була укладена угода про визнання винуватості. Потерпіла не мала до них претензій.

Суд призначив кожному з крадіїв покарання у виді п’яти років позбавлення волі, однак змінив на два роки умовно.

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Теги: суд, кримінал, Ковель
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