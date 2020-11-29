Королева Великобританії назвала ім'я своєї наступниці





Королева зробила заяву з нагоди з нагоди 70 років зі дня сходження на престол, - пише



Єлизавета II зробила заяву про майбутню королеву Британії у своєму зверненні з нагоди 70-річчя правління, яке опублікували в Twitter королівської сім'ї.



6 лютого Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II та вся її сім'я відзначають ювілей. Рівно 70 років тому вона зійшла на престол і стала королевою. На честь цього свята Єлизавета II розкрила багаторічну інтригу і розповіла, хто стане королевою після неї.



Виявилося, Єлизавета II хоче, щоб герцогиня Корнуольська Камілла отримала титул королеви-консорта. Це станеться тоді, коли чоловік Камілли принц Чарльз (син Єлизавети II) зійде на престол.



Раніше передбачалося, що замість Чарльза на престол може зійти його старший син принц Вільям. Тоді б королевою могла стати Кейт Міддлтон. Також ходили чутки, що якщо Чарльз і стане королем, то його дружина Камілла отримає титул принцеси-консорта. Тепер же всі домисли спростувала сама Єлизавета II.



"І тоді, коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку ж підтримку, яку ви дали мені. І я щиро бажаю, щоб, коли прийде час, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу", - наголошується у зверненні Єлизавети II.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єлизавета II назвала ім'я наступної королеви Британії. Ходило багато чуток про те, що після неї на престол зійде дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, але виявилося, що королевою стане не вона.Королева зробила заяву з нагоди з нагоди 70 років зі дня сходження на престол, - пише УНІАН. Єлизавета II зробила заяву про майбутню королеву Британії у своєму зверненні з нагоди 70-річчя правління, яке опублікували в Twitter королівської сім'ї.6 лютого Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II та вся її сім'я відзначають ювілей. Рівно 70 років тому вона зійшла на престол і стала королевою. На честь цього свята Єлизавета II розкрила багаторічну інтригу і розповіла, хто стане королевою після неї.Виявилося, Єлизавета II хоче, щоб герцогиня Корнуольська Камілла отримала титул королеви-консорта. Це станеться тоді, коли чоловік Камілли принц Чарльз (син Єлизавети II) зійде на престол.Раніше передбачалося, що замість Чарльза на престол може зійти його старший син принц Вільям. Тоді б королевою могла стати Кейт Міддлтон. Також ходили чутки, що якщо Чарльз і стане королем, то його дружина Камілла отримає титул принцеси-консорта. Тепер же всі домисли спростувала сама Єлизавета II."І тоді, коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку ж підтримку, яку ви дали мені. І я щиро бажаю, щоб, коли прийде час, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу", - наголошується у зверненні Єлизавети II.

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