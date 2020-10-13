В центрі Луцька молодики «розбомбили» і обікрали платіжний термінал. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
У Луцьку двоє молодиків витягли гроші із терміналу IBox.
Влаштувати це зловмисники вирішили на проспекті Волі, 56 близько 8:20, – повідомляє 12 канал.
Пограбування замітив перехожий, який намагався затримати зловмисників і викликав поліцію. Злодюжкам таки вдалося втекти. Разом із грішми.
На місці працює поліція.
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Влаштувати це зловмисники вирішили на проспекті Волі, 56 близько 8:20, – повідомляє 12 канал.
Пограбування замітив перехожий, який намагався затримати зловмисників і викликав поліцію. Злодюжкам таки вдалося втекти. Разом із грішми.
На місці працює поліція.
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