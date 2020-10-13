В центрі Луцька молодики «розбомбили» і обікрали платіжний термінал. ВІДЕО





Влаштувати це зловмисники вирішили на проспекті Волі, 56 близько 8:20, – повідомляє 12 канал.



Пограбування замітив перехожий, який намагався затримати зловмисників і викликав поліцію. Злодюжкам таки вдалося втекти. Разом із грішми.



На місці працює поліція.











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