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В центрі Луцька молодики «розбомбили» і обікрали платіжний термінал. ВІДЕО

В центрі Луцька молодики «розбомбили» і обікрали платіжний термінал. ВІДЕО
У Луцьку двоє молодиків витягли гроші із терміналу IBox.

Влаштувати це зловмисники вирішили на проспекті Волі, 56 близько 8:20, – повідомляє 12 канал.

Пограбування замітив перехожий, який намагався затримати зловмисників і викликав поліцію. Злодюжкам таки вдалося втекти. Разом із грішми.

На місці працює поліція.





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Теги: Луцьк, термінал, крадіжка
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